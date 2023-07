BLE VALGT UT: Ballinciaga sier til VG at de valgte ut cirka 25 kvinner blant flere hundre henvendelser de fikk på Instagram.

Ballinciaga med bikini-stunt: − Provoserende

I forkant av Stavernfestivalen etterlyste Ballinciaga «babes» på Instagram. Da de entret scenen med et titalls unge kvinner ikledd rosa bikinier og masker, forlot venninnegjengen konserten i protest.

– Jeg ble så sint, og så skuffet. Det var både provoserende og seksualiserende, sier Lina Nygaard (20).

Sammen med venninnene Tora Berg (20), Emma Spetalen (21), Ylva Thedin (20) og Line Ravn Thorrud (20) hadde hun gledet seg til å se Ballinciaga på Stavernfestivalen fredag kveld.







Showet til den maskerte trioen startet med et stort rosa sceneteppe ble sluppet, og over 20 unge kvinner kom til syne på scenen.

Kvinnene var iført rosa masker og rosa bikini. Noen var toppløse. På scenen danset kvinnene til blant annet Ballinciagas store hit «Beklager».

«Klapp for alle de søte damene da», sa Ballinciaga fra scenen da kvinnene var ferdig.

Venninnegjengen som befant seg blant publikum sier til VG at de ble sjokkert over det de så.

– De hadde ingen funksjon. Hele grunnen til at de står på den scenen er at det er fett med nesten nakne damer.

GIKK VEKK: Venninnene ønsket ikke å se resten av Ballenciagas opptredenen, og gikk vekk etter entreen.

Bandet som omtaler seg selv som «Norges største boyband» på Instagram, var Norges mest strømmende artist i 2022, og spilte for et utsolgt Oslo Spektrum samme år. De har aldri avslørt sin identitet.

I forkant av konserten etterlyste de «babes» på sin Instagram-profil.

– Det hadde vært én ting hvis det var lettkledde mennesker med ulike kropper, ulike hudfarger, og etnisiteter, sier venninnegjengen, og legger til:

– Men dette var tydelig en type kropp til et type formål, og vi opplevde det overhodet ikke frigjørende.

MASKE-BAND: Ballinciaga er et av Norges mest populære band. De er kjent for sine rosa masker. Her ved en tidligere anledning.

Valgt ut blant flere hundre

Til VG sier Ballinciaga at de forventet reaksjoner på stuntet, og viser til at kropp er kontroversielt.

– For vår del var det et morsomt stunt, med helt frivillige jenter – alle over 18, som selv ønsket å være med å lage show! Vakre jenter med vakre kropper, skriver de i en e-post.

– Hvordan valgte dere ut kvinnene som skulle på scenen?

– Det kom overveldende mange DM’s på storyen vi postet – sikkert flere hundre. Det endte med «roughly» 25 jenter. Noen er venner av oss, andre ikke. De som virket mest giret og mest frempå i DM var de vi endte med å ta med oss, skriver bandet.

POPULÆRE: Ballinciaga-konsert i Oslo Spektrum i fjor.

Uenig i kritikken

Vennegjengen opplevde opptreden som svært nedverdigende, og reagerer spesielt på grunn av Ballenciagas unge målgruppe og signaleffekten.

Selv opplevde de blant annet å bli tafset på under en av de tidligere konsertene, sier de.

– Det er en skikkelig ukultur vi jobber hardt for å motvirke.

– Det er jo ikke rart at det skjer i publikum, når det er denne typen ting som vises på scenen.

FESTIVALSOMMER: Tora Ovidia Berg og Ylva Bjørkaas Thedin var sammen på Stavernfestivalen.

Ballinciaga sier de er kritisk til ukultur og tafsing på konserter, men mener at deres sceneshow ikke medvirker til dette.

Selv sier de at de at flertallet av tilbakemeldingene på stuntet har vært positive. De er ikke enig i at stuntet er nedverdigende.

– Vi hyller jentene som er trygge og stolte av kroppen sin, og som ville være med oss på scenen foran 30 000 mennesker.

Dro i protest

Etter stuntet gikk venninnegjengen i protest, og satt igjen med et ønske om å si ifra.

– Er ikke dette opp til kvinnene selv som deltar?

– Det er jo opp til dem, det er selvsagt deres valg.

Venninnegjengen stiller seg kritisk til at ingen i produksjonen bak selve festivalen har reagert.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsansvarlig i Stavernfestivalen, Jøran Kristensen, og styreleder Trond Øivind Opsahl. VG har spurt om hvilke vurderinger de gjorde i forkant av stuntet, og hva de tenker om kritikken – men har ikke fått svar.

VENNINNEGJENG: Lina Nygaard, Line Ravn Thorrud og Emma Spetalen Magnusson under Stavernfestivalen.

Etter konserten delte Ballinciaga en billedserie fra opptredenen med teksten «Stavern gone wild» for sine 86.000 følgere på Instagram.

I kommentarfeltet er det blandede reaksjoner. Noen hyller dem, mens andre omtaler stuntet som både «kvalmt», «respektløst» og «ekkelt».

Blant kommentarene er det også flere kjente profiler, deriblant DJ-en Mathias Haukeland, Snorre Klanderud og Durek Verrett, som har reagert.

– Oh shit, kommenterer Verrett.

