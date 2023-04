FORTSATT PÅ UTKIKK: På sitt beste er Susanne Sundfør i en egen divisjon blant norske låtskrivere.

Plateanmeldelse: Susanne Sundfør – «Blómi»: Slipper lyset inn

Susanne Sundførs sjette studioalbum inneholder noen av hennes sterkeste sanger hittil.

Snart seks år har passert siden Susanne Sundførs forrige plateutgivelse, den lavmælt mektige og temmelig alvorstyngede «Music For People in Trouble» (2017). Det vil være en overdrivelse å si at verden har blitt et veldig mye muntrere sted siden da.

Likevel: 37-åringens eksistensielle tungsinn har måttet vike for noe annet i arbeidet med sjettealbumet «Blómi». Platetittelen betyr «blomstring« på norrønt (som går igjen som en språklig tråd i låttitlene), og Sundfør har vært åpen om det tematiske fundamentet for utgivelsen – familielinjer, morsrollen, åndelighet og «en motgift mot alt mørket i kulturen», som hun selv har formulert det.

Resultatet er en av hennes rikeste og mest tilgjengelige plater så langt i karrieren.

Det eneste som kan minne om et feilskjær på «Blómi» er heldigvis plassert helt i starten: «Orð vǫlu» består av en svevende new age-tekst, skrevet og lest på norwenglish av Eline Vistven, og desorienterende lyder fra produsent Jørgen Træen. Når en slags reprise kommer mot slutten, i form av den mer poengterte «Orð hjartans», er imidlertid alt tilgitt.

Det er nemlig et sjokkerende høyt nivå på de beste låtene her. Aller sterkest funkler «Leikara Ijóð», en slags ur-gospelhymne som kun trenger klapping og halsbrekkende vokalharmonier for å slå ut sitt voldsomme vingespenn.

Piano- og gitardrevne ballader som «Rūnā», «Fare The Well», «Aloysha» og vuggesangen «Náttsǫngr» ville isolert sett kunnet passe inn på debutplaten – de representerer Sundfør på sitt mest inviterende og popsensible, med stilistiske drypp av alt fra Joni Mitchell og Rufus Wainwright til ABBA og musikaler. Men detaljer i arrangementene, musiseringen og låtskrivingen røper at det står en moden (og modig) kunstner bak dette.

Noen skarpe kanter er det også plass til: Tyskspråklige(!) «Sānnu yārru lī», der en gjendiktning bestefaren Kjell Aartun gjorde i sitt virke som lingvist møter Björk og Tom Waits til dvelende og hypnotisk passiar, gir et velkomment avbrekk når vellyden truer med å ta overhånd.

Det skal bli interessant å høre disse låtene fremført live i løpet av sommeren. Det er trolig smart å ha med et knippe lommetørklær, sånn for sikkerhets skyld.

BESTE LÅT: «Leikara Ijóð»