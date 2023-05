KJÆRESTER: Maja Anna Berdychowska og Sverre Daniel Gaupås bekrefter at de er kjærester etter «Gift med første blikk».

Ble «gift ved første blikk»: Fortsatt kjærester

Maja Anna Berdychowska (35) og Sverre Daniel Gaupås (32) ble «gift ved første blikk». Nå kan paret avsløre at de fortsatt er sammen.

– Det er veldig stas. Vi gleder oss veldig til å kunne bekrefte det offentlig, sier Berdychowska til VG.

Hun møtte Gaupås ved alteret i Discovery-serien «Gift ved første blikk». I serien setter et ekspertpanel sammen et par de tror passer for hverandre. De to gir hverandre sitt ja først – og blir kjent etterpå.

– Intenst

– Det er en veldig spesiell måte å bli kjent på. Det er intenst, på godt og vondt, sier Berdychowska.

Hun og Gaupås var daglig sammen i fem uker etter «bryllupet».

– Man er oppå hverandre, og har ikke så mye «space» som vi vanligvis ville hatt.

– Minuset er at man ikke får den spenningen mellom hver gang man møtes. Fordelen er jo at man blir ordentlig godt kjent.

Gaupås synes det var rart å bli kjent med et kamerateam rundt seg.

– Man blir litt mer bevisst på hvordan man fremstår, hva man sier. Det tar litt ekstra energi.

– Veldig naturlig

Etter programmet kunne paret senke skuldrene litt.

– Vi fikk kjenne litt på om vi funket, også utenfor «Gift ved første blikk»-boblen, sier Berdychowska.

De traff hverandre en periode på høsten, før de ble kjærester. Hun kan også røpe at paret ble samboere på nyåret.

– Er neste steg et bryllup nummer to?

– Vi tøyser med at vi skal fri til hverandre.

Hun legger til at de kunne tenke seg å gifte seg en dag – på ekte denne gangen.

Hemmelig

Paret har holdt forholdet skjult helt siden innspillingen i høst, noe Berdychowska innrømmer har ført til mange småløgner.

– Det har vært veldig spesielt. Kun de nærmeste vennene og familie vet om det.

– Man må tenkte veldig gjennom alt man sier.

Tirsdag kommer nest siste episode av sesongen ut, og paret kan endelig offentliggjøre forholdet.

PARIS: Paret var nylig på helgetur til «kjærlighetens by». Nå kan de endelig dele bilder fra turen.

Ulike

I tidligere sesonger av «Gift med første blikk» er det kun ett par som har holdt sammen.

– Vi var heldige som følte på en umiddelbar tiltrekning for hverandre. Men vi har jo jobbet for det, absolutt, sier Berdychowska.

Hun nevner at de hadde en lik innstilling fra start.

– Vi valgte å stole på at vi var satt sammen av en grunn. Begge ville virkelig satse og prøve skikkelig de fem ukene, sier hun.

Berdychowska legger ikke skjul på at de også har hatt utfordringer. Paret traff blant annet TV-programmet sin parterapeut Benjamin Silseth.

– Vi hadde ulikt kjærlighetsspråk, og måtte finne ut av det.

Satset

Gaupås var ikke i tvil da han fikk beskjed om at ekspertpanelet hadde funnet en partner til han.

– Jeg hadde jo ikke klart å plukke ut noen selv etter 32 år, så like greit at noen eksperter velger ut en å satse på.

Berdychowska var litt mer i tenkeboksen.

– Jeg måtte ta noen runder med meg selv først, om jeg var klar for å være på TV og brette ut følelsene mine offentlig.

Hun forteller at hun var lei datingapper, og tenkte dette kanskje var meningen.

– Da tok jeg bare sjansen, og det angrer jeg jo ikke på.