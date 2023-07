Oppenheimer-regissør med Bond-innrømmelse: − Et fantastisk privilegium

Regissøren Christopher Nolan (52) sier det ville vært stort å få regissere en James Bond-film

Den anerkjente filmregissøren legger ikke skjul på sin begeistring for Bond-filmene.

– Det hadde vært et fantastisk privilegium å få regissere en Bond-film, forteller Nolan i podkasten «Happy Sad Confused».

Han understreker likevel at det måtte skjedd på det riktige tidspunktet, og under de riktige forholdene.

– Samtidig, når du tar på et prosjekt som det jobber du med visse begrensninger. Derfor må du ha den riktige holdningen til det, og det må skje på det rette tidspunktet rent kreativt.

Stjernespekket: En rekke kjente navn er på rollelisten i «Oppenheimer».

Nolan som for øyeblikket er aktuell som regissør for den stjernespekkede filmen «Oppenheimer», forteller at han er en stor fan av Bond-filmene.

– Jeg elsker de. Påvirkningen de filmene har på arbeidet mitt er pinlig åpenbart.

Les hva VGs anmelder mener om Nolans «Oppenheimer» her.

Det er knyttet flere spørsmålstegn til den neste James Bond-filmen.

Den forrige filmen fra Bond-universet, No Time To Die (2021), ble den siste med Daniel Craig som agent 007. Det var hans femte film i den berømte rollen. Ryktene er mange, men hvem som tar over stafettpinnen er fortsatt uklart.

Hvem som skal regissere er heller ikke klart. Om Nolan skulle satt seg i regissørstolen for den neste Bond-filmen er han klar på at han måtte vært med å velge hvem som skulle spilt rollen.

– Det er en full pakke. Man ville ikke gått løs på et slikt filmprosjekt uten å være sikker på at man kunne bidra kreativt.

Den britiske filmregissøren har tidligere stått bak filmene som The Dark Night (2008), Inception (2010), Interstellar (2014), Dunkirk (2017) og Tenet (2020).

I Oppenheimer er Trond Fausa Aurvåg å se i rollen som den ukrainsk-amerikanske kjemikeren George Kistiakowsky. Det er hans Hollywood-debut.

Kristin Ellingsen og Trond Fausa Aurvåg på premieren av Oppenheimer.