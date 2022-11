Kronprins Haakon etter avgjørelsen om prinsesse Märtha Louise: − En bra løsning

HOLMENKOLLEN (VG) Det var kronprins Haakon som sammen med hoffsjefen ledet prosessen rundt prinsesse Märthas rolle. Han utelukker ikke comeback for søsteren.

Tirsdag kom nyheten fra Slottet om at prinsesse Märtha (51) ikke lenger skal representere kongehuset.

Beslutningen kom etter lang tid med diskusjoner og kontroverser i offentligheten.

– Synd

– Det er en løsning vi har kommet frem til. At søsteren min ikke lenger skal representere kongehuset. Det synes jeg er en bra løsning, for her er det flere interessenter. Vi må ta hensyn til folket i Norge. Og det er enkeltmennesker vi må ta hensyn til, sier kronprinsen.

Onsdag ettermiddag deltar han på Skiforeningens frivillighetssamling i Holmenkollen på Holmenkollen. Der ble naturlig nok de nye reglene for og rundt søsteren tema, når kronprinsen møter pressen.

– Når det gjelder det at prinsessen skal slutte å representere kongehuset offisielt, så er det synd, for jeg vet at det er mange som har satt pris på det, sier kronprins Haakon.

SØSKENTALE: Prinsesse Märtha Louise og kronprins Haakon under 80-årsmarkeringen til kong Harald og dronning Sonja på Slottet i 2017.

Utelukker ikke comeback

Han understreker at han vet at mange kommer til å savne henne i den rollen, men at det er den beste løsningen nå.

Kronprinsen understreker at beslutningen er tatt i fellesskap.

– Kan prinsessen gjøre comeback?

– Det vil vi ikke utelukke, men nå har vi bestemt oss for at hun skal slutte å representere kongehuset og ikke lenger ha beskytterskapene sine, sier kronprinsen.

Kronprinsen sier at han ikke vil dele detaljer fra prosessen bak avgjørelsen.

– Men i alle samtaler der man skal finne en løsning, handler det om å få en felles forståelse for situasjonen, og finne ut hvilke utfordringer som er og hvilke løsninger som finnes, sier han.

Kongehuset har foreløpig ikke bestemt hvem som skal overta Märthas beskytterroller.

– Hva blir Ingrid Alexandras rolle fremover?

– Den er ikke forandret ut fra dette. Hun er på skole og det er hovedoppgaven hennes. Hun kommer nok til å være i utdanning i mange år fremover, sier kronprins Haakon.

Prinsessen selv delte tirsdag en video samtidig som kunngjøringen, der hun forklarte at hun ønsker å bidra til et tydeligere skille mellom egne aktiviteter og tilknytningen til kongehuset.

Den omstridte prinsessetittelen skal hun beholde.

Bakgrunn: Derfor har det stormet, og dette skjer nå

Kong Harald (85) og dronning Sonja (85) valgte to timer etter tirsdagens pressemelding fra Slottet å møte NTB og NRK for å utdype situasjonen. Da opplyste de at de hadde «diskutert grundig».

Samtidig forklarte kongeparet at det var kronprinsen og hoffsjefen (nyutnevnte Olav Heian-Engdal (41), red.anm.) som hadde ledet arbeidet – som har pågått i et par måneder.

– Vi har alle vridd oss i alle retninger for å se dette komplekset fra alle sider, forklarte dronningen, som i likhet med kong Harald mener at familien har kommet «nærmere hverandre» i denne tiden.

– Vi har nå kommet frem til en løsning, som jeg håper og tror vil gi større avstand mellom prinsessens aktivitet og kongehuset, uttalte kongen.

Seriøst tema til tross, der kongen innrømmet at han var veldig lei seg, så hadde han en spøkefull tone da han forklarte hvordan de hadde taklet prosessen rundt sin kommende svigersønn, Durek Verrett (47).

– Amerikanerne skjønner jo ikke bæret av dette her, det gjør de ikke. Amerikanerne aner ikke hva et kongedømme er for noe, så det er ikke så rart at han ikke skjønner, sa han lattermild om Verrett.

Han trodde han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk ut over oss i det hele tatt, la han til – også det med munter undertone.

Tirsdag ettermiddag, etter at kongeparet hadde møtt utvalgt presse, la prinsesse Märtha og Verrett også ut en video der de utbroderte sine følelser rundt beslutningen.

Der uttalte Verrett at det aldri har vært hans intensjon og gjøre livet til forloveden vanskelig. Prinsessen på sin side sa at «Durek har rett til å si hva han mener».

Det har stormet rundt Märtha etter at hun forlovet seg med Verrett i juni. Debatten har særlig dreid seg om prinsessetittelen, hennes offisielle oppgaver for kongehuset – og rundt forlovedens praksis som sjaman.

Eksperter VG har snakket med, mener det var et fornuftig grep fra de kongelige å bestemme at prinsessen heretter ikke skal representere kongehuset.

Den nye ordningen innebærer også begrensninger for hvordan Märtha og Durek kan opptre i sosiale medier.