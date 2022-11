DØD: Aaron Carter ble funnet i hjemmet sitt i California.

TMZ: Artisten Aaron Carter er død

TMZ melder lørdag at artisten Aaron Carter er død. Han ble 34 år gammel.

Ifølge nettstedets kilder rykket politiet ut til hjemmet hans i California lørdag, og fant ham død.

TMZ har publisert et bilde av politibiler og ambulansepersonell utenfor stjernens hus.

Politikilder opplyser til nettstedet at drapsetterforskere ble sendt til stedet, men at ingenting tyder på at det er skjedd noe kriminelt.

Carter er en amerikansk artist. Han hadde sin første soloopptreden som oppvarmer for Backstreet Boys da de spilte i Berlin i 1997.

Han er lillebror til Nick Carter fra Backstreet boys.

Etter opptredenen i Berlin fikk Carter platekontrakt, og høsten 1997 ble singelen «Crush on You» utgitt.

Saken oppdateres.