DØD: Aaron Carter ble funnet i hjemmet sitt i California.

Artisten Aaron Carter er død 34 år gammel

Artisten ble kjent allerede som barn og turnerte sammen med Backstreet Boys.

Ifølge nettstedets kilder rykket politiet ut til hjemmet hans i California lørdag, og fant ham død.

Han ble 34 år gammel.

TMZ har publisert et bilde av politibiler og ambulansepersonell utenfor stjernens hus.

Carters bror, Nick Carter, bekrefter dødsfallet overfor The New York Post.

– Vi er ekstremt triste og sjokkerte over å bekrefte bortgangen til Aaron Carter i dag, sier en representant for ham til NBC News.

– Dødårsaken blir undersøkt. Vi ber om at familien får tid og de gir mer informasjon når det er tilgjengelig.

Politikilder opplyser til TMZ at drapsetterforskere ble sendt til stedet, men at ingenting tyder på at det er skjedd noe kriminelt.

Første soloplate ni år gammel

Carter ble for alvor kjent sent på 90-tallet.

Han var kjent for låten «I Want Candy» og «Sooner Or Later», og som broren til Nick Carter i popgruppen Backstreet Boys. Han var også på turne sammen med gruppen.

Carter hadde sin første soloopptreden som oppvarmer for Backstreet Boys da de spilte i Berlin i 1997. Da ga han også ut sin første soloplate - bare ni år gammel.

Et år senere hadde han solgt mer enn en million album i Europa og over 200.000 i Asia. Han andre album solgte enda mer, og etter det var han ofte å se på TV-kanalen Nickelodeon.

NORGESBESØK: Som 10-åring besøkte barnestjernen Oslo.

Under norgesbesøket som barn var Carter tydelig på han ønsket å bli som sin storebror i Backstreet Boys.

I 2018 ga han ut sitt siste album «LÖVE». Han ga også ut singelen «Scars» så sent som september i år.

Åpnet opp om sykdom

I fjor fikk Carter en sønn sammen med kjæresten Melanie Martin. Kort tid etterpå skilte han lag med forloveden.

Carter har tidligere i et intervju med «The Doctors» sagt at han er diagnostisert med flere psykiske lidelser som schizofreni, manisk depresjon og angst, skriver People.

Ifølge nettstedet TMZ fikk han i fjor politiet på døren etter bekymringsmeldinger fra fansen om at han var i ferd med å ta en overdose mens han var på i sosiale medier.

Carter sa selv den gang at han var lei av slike anklager, og derfor «lurte» fansen.