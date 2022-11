Toralv Maurstad bisettelse i Oslo domkirke. Det er mye politi rundt Oslo domkirke.

Snart starter Toralv Maurstads gravferdsseremoni

Det er et stort sikkerhetsoppbud rundt Toralv Maurstads gravferdsseremoni i Oslo domkirke torsdag.

Seremonien som begynner kl. 12.00, sendes direkte på VGTV – og via Toralv Maurstads minneside.

Toralv Maurstad ble 95 år gammel. Han sovnet stille inn fredag 4. november.

Mer som selve gravferdsseremonien kan du lese her.

Skuespiller Ivar Nørves beste minne med Toralv Maurstad, var julaften for tre år siden. Da feiret han sammen med Maurstad.

– Det var veldig hyggelig, sier han.

Det husker han godt og minnes med stor glede.

Ivar Nørve i gravfersseremonien til Toralv Maurstad.

VGs reporter ved Oslo domkirke forteller at det er mye sikkerhet i området og at det er et titalls bevæpnede politifolk til stede. Kong Harald og statsminister Jonas Gahr Støre vil være i gravferdsseremonien.

Kisten til Toralv Maurstad pyntet med en engel i Gull i Oslo domkirke. Kransen ved kisten er fra den norske kongefamilien.

Maurstad hedres med begravelse på statens bekostning. Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen. Det er bare om lag 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.