TIL STEDE: Kong Harald hilser på forrettende prest Trond Bakkevig minutter før Toralv Maurstads gravferdsseremoni.

Kong Harald tar farvel med Toralv Maurstad

Familie, venner, skuespillerkolleger og kongen tar nå et siste farvel i Oslo domkirke.

– Han døde mens Beate holdt om ham, sier prest Trond Bakkevig i sin talen i gravferdsseremonien.

Beate var gift med Toralv.

– Beate – de var tvillingsjeler – hun ble aldri sjalu da han sa at han elsket teateret mer enn henne, fortsetter presten.

– Han kalte henne sitt livs kjærlighet.

Maurstad hedres med begravelse på statens regning.

Noen minutter før gravferdsseremonien startet, ankom kong Harald.

Skuespillerlegenden sovnet stille inn fredag 4. november–95 år gammel. Gravferdsseremonien finner sted på fødselsdagen hans.

Seremonien begynte klokken 12 – og kan følges direkte her:

– Jeg og Toralv hadde et veldig nært og tett forhold, og vi elsket hverandre på mange måter, sa skuespiller Ellen Horn da hun ankom Oslo domkirke.

Se bilder av kjendisene her:

1 / 20 TIL STEDE: Skuespiller Anette Hoff i Toralv Maurstads gravferdsseremoni. TIL STEDE: Ellen Horn i gravferdsseremonien til Toralv Maurstad. TIL STEDE: Programleder Fredrik Skavlan kom til Toralv Maurstads gravferdsseremonien sammen med sin mor Kari til venstre i bildet. Statsminister Jonas Gahr Støre blir intervjuet av NRK før Toralv Maurstads gravferdsseremoni. Kulturminister Anette Trettebergstuen ankommer Toralv Maurstads gravferdsseremoni med Pride-paraply. Skuespiller Tom Sterri ankommer Toralv Maurstads gravferdsseremoni. Skuespiller Per Christian Ellefsen i Toralv Maurstads gravferdsseremoni. Skuespiller og «Farmen kjendis»-aktuelle Aslak Maurstad, sønnen av Mari Maurstad og nevø av Toralv Maurstad. Skuespiller Svein Tindberg ankomemr gravferdsseremonien. Skuespiller Øystein Røger, kjent fra TV-serier som «Mammon» og «Lilyhammer» . Stein Erik Hagen i Toralv Maurstads gravferdsseremoni. Skuespiller Anders Hatlo i Toralv Maurstads gravferdsseremoni. Tidligere NRK-journalist Erling Borgen og kona Agnete Haaland ankommer Toralv Maurstads gravferdsseremoni. Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, i Toralv Maurstads gravferdsseremoni. Sverre Anker Ousdal og Anette Hoff ankommer gravferdsseremonien til Toralv Maurstad. Christian Ringnes til høyre ankommer gravferdsseremonien til Toralv Maurstad. Ivar Nørve i gravfersseremonien til Toralv Maurstad. Forlegger Erling Kagge. Stortingspresident Masud Gharahkhani ankommer gravferdsseremonien. Fredrik Græsvik i gravferdsseremonien. forrige neste fullskjerm TIL STEDE: Skuespiller Anette Hoff i Toralv Maurstads gravferdsseremoni.

Her er programmet for dagen. Presten er Trond Bakkevig. Det blir minnetaler blant annet ved statsminister Jonas Gahr Støre, teatersjef Erik Ulfsby og Petter Skavlan.

Støre: – Ble omtalt som en legende

I sin tale sier statsminister Jonas Gahr Støre at vi tar farvel med en av de største fra norsk teaterkunst.

Kjendisene minnes Toralv Maurstad

Skuespiller Ivar Nørve forklarte til VG på vei inn i kirken at han har mange gode minner å se tilbake på.

Han trakk frem julaften for tre år siden, som han feiret sammen med Maurstad.

– Det var veldig hyggelig, uttalte han og la til at han minnes det med stor glede.

TIL STEDE: Toralv Maurstads søster Mari Maurstad tar farvel med sin bror med mannen Aage Kvalbein.

Skuespiller Mari Maurstad – søsteren til Toralv – beskriver broren som et levende menneske og veldig temperamentsfull. Hun sa på vei inn i domkirken at «denne dagen på mange måter er en feiring av livet».

– Det er en veldig spesiell dag.

Andre gjester, blant annet Fredrik Skavlan, gikk rett inn i kirken uten å snakke med pressen.

VGs reporter ved Oslo domkirke forteller at det er mye sikkerhet i området og at det er et titalls bevæpnede politifolk til stede.

Kong Harald og statsminister Jonas Gahr Støre står på gjestelisten under gravferdsseremonien.

1 / 2 OSLO DOMKIRKE: Blomster og dekorasjoner ved båren til Toralv Maurstad. BLOMSTER: Kisten til Toralv Maurstad pyntet med en engel i gull i Oslo domkirke. Kransen ved kisten er fra den norske kongefamilien. forrige neste fullskjerm OSLO DOMKIRKE: Blomster og dekorasjoner ved båren til Toralv Maurstad.

For skuespiller Per Christian Ellefsen, kjent fra blant annet filmen Elling, er det spesielt en ting han vil huske godt:

– Han var så direkte og så ærlig. Det satte jeg stor pris på, sa han til VG på vei inn.

MINNES: Per Christian Ellefsen snakker varmt om Toralv Maurstad før hans gravferdsseremoni i Oslo domkirke.

Ellefsen siktet til at Toralv rett ut kunne si at «deg har jeg ikke bruk for» i et prosjekt, mens andre dempet avslaget med å si at «de tok kontakt».

– Det er så befriende flott, og ærligheten til Toralv er noe det mennesker trenger.

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) sa at Maurstad har betydd veldig mye for kulturlivet i hovedstaden:

– Han har satt sine tydelige fotavtrykk i denne byen.

1 / 2 HOTEL CÆSAR: Toralv Maurstad med Kim Kolstad (t.v.) og Anette Hoff fra den populære TV2-serien i 2013. HOTEL CESÆR: Fra venstre, Sofie Cappelen, Anette Hoff, Erik A. Schjerven og Sossen Krohg og Toralv Maurstad som mor og sønn Astrid og Georg Anker-Hansen. Her under en lansering i 1998. forrige neste fullskjerm HOTEL CÆSAR: Toralv Maurstad med Kim Kolstad (t.v.) og Anette Hoff fra den populære TV2-serien i 2013.

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen. Det er bare om lag 100 personer har blitt begravet på statens regning siden ordningen ble innført i 1881.

Mer som selve gravferdsseremonien kan du lese her.

Under kan du se glimt fra Toralf Maurstads karriere:

1 / 8 1998: Henriette Lien og Toralv Maurstad under innspilling av den populære TV-serien «Hotel Cæsar». PRIS: En rørt Maurstad mottok Heddaprisen i 2017. JOHN OSBORNE: Nationaltheatretåpnet 1958-sesongen med Toralv Maurstad i «Se deg om i vrede». 2014: Skuespillerne Kari Simonsen og Toralv Maurstad under øvelse på «Kjærlighetsbrev» på Oslo Nye teater. 1969: Maurstad som Edvard Grieg under filminnspillingen av «Song of Norway». 1990: Toralv Maurstad, Wenche Foss og Rolv Wesenlund fotografert sammen. 1988: Maurstad spiller golf på Gran Canaria. 2001: Maurstad før premiere på teaterstykket «Enigma» på Oslo Nye. forrige neste fullskjerm 1998: Henriette Lien og Toralv Maurstad under innspilling av den populære TV-serien «Hotel Cæsar».