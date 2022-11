TV 2 felt i PFU for Græsvik-meldinger

FELT: TV 2 og Fredrik Græsvik ble onsdag felt i PFU

PFU har felt TV 2 for brudd på tre bestemmelser i Vær Varsom-plakaten, særlig for å ikke opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet.

– Det er bra og riktig at PFU er så tydelige på at dette er et brudd på god presseskikk. Dette markerer avslutningen på denne saken for min del, sier Eirik Furuseth som klaget inn TV 2 for PFU til VG.

Pressens faglige utvalg, PFU, har onsdag behandlet klagen mot den profilerte TV 2-journalisten Fredrik Græsvik.

De har felt TV 2 for brudd på tre bestemmelser i Vær Varsom-plakaten, særlig for å ikke opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet.

«Ubehagelig å lese meldingene», «stygg sak» og «rett og slett ganske grovt», sa flere av medlemmene i juryen under diskusjonen.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes har forløpig ikke besvart VGs henvendelse en for kommentar

De ble frikjent på ett punkt om å rette feil raskt, fordi punktet gjelder publiserte saker. Det ble aldri laget en reportasje eller artikkel om Furuseth i TV 2.

Bakgrunnen for klagen var at i kjølvannet av masseskytingen i Oslo 25. juni publiserte Furuseth et innlegg på Facebook hvor han kritiserte TV 2s dekning av angrepet.

TV 2-journalist Fredrik Græsvik sendte deretter flere meldinger til Furuseth hvor han blant annet beskyldte Furuseth for rasisme og homohets. Græsvik skrev i meldingene at han vurderte å lage en sak.

Deretter sendte journalisten en epost til Furuseths arbeidsgiver med forespørsel om intervju om Furuseths angivelige meninger.

Furuseth mener at han har blitt utsatt for maktmisbruk og trakassering fra en mektig medieaktør. Både TV 2 og Græsvik beklaget hendelsen i etterkant.

– Jeg håper at terskelen til å misbruke mediemakt til å true folk blir høyere etter dette, sier Furuseth etter kjennelsen onsdag.