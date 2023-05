HAR GÅTT BORT: Den legendariske musikeren Tina Turner, gikk bort onsdag.

Tina Turner er død

Superstjernen Tina Turner har gått bort i en alder av 83 år.

VG oppdaterer saken!

– Det er med stor sorg vi kunngjør bortgangen til Tina Turner. Med musikken sin og sin grenseløse lidenskap for livet, trollbandt hun millioner av fans over hele verden og inspirerte morgendagens stjerner. I dag tar vi farvel med en kjær venn som etterlater oss alle sitt største verk: Musikken hennes, heter det i en kunngjøring på artistens Facebook-side.

En talsperson forteller at artisen gikk bort etter lengre tids sykdom, i sitt hjem i Sveits.

Tina Turner er blant verdens mest kjente artister, og har i løpet av sin karriere solgt over 200 millioner plater verden over. Hun skal også ha solgt flere konsertbilletter enn noen annen soloartist.

Turner, eller Anna Mae Bullock som hun egentlig het, startet karrieren i 1957, da sammen med sin kommende ektemann Ike Turner.

Som The Ike & Tina Turner Revue fikk de flere store hits og var blant de aller største artistnavnene gjennom 1960-tallet og første halvdel av 1970-tallet.

Hun skilte seg senere fra Ike etter et særdeles turbulent ekteskap, som blant annet innholdt mishandling – i 1978 – og startet en minst like suksessfull solokarriere. I 1984 kom gjennombruddet med platen «Private Dancer» som solgte 20 millioner plater.

Det er denne platen som inneholder «What’s Love Got To Do With It», en låt som absolutt alle generasjoner må ha hørt. Om ikke Tina Turners originalversjon, så kanskje Kygos remiks fra 2020.

– Med henne mister verden en musikklegende og en rollemodell, sier en talsperson for artisten til britiske Sky News.

1 / 8 forrige neste fullskjerm

I desember døde Tina Turners sønn, Ronnie Turner, av komplikasjoner fra tykktarmskreft.

Det skjedde kun fire år etter at superstjernens eldste sønn, Craig Raymond Turner, tok sitt eget liv.

I 2021 kom dokumentaren "Tina" på strømmetjenesten HBO. Turner ble forlatt av moren sin da hun var 11 år. Hun og moren gjenopptok kontakten i voksen alder, men det ble aldri et varmt forhold.

– Jeg gjorde alt for at mamma skulle ha det bra, siden hun var alene, men hun likte meg ikke uansett, sa Turner i dokumentaren.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post