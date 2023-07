BLIR: San Francisco har den siste tiden slitt med sterk nedgang i økonomien. En forsikring om at X blir værende er derfor trolig mest hyggelig for byen, på tross av en irriterende, lysende X.

Musk får kjeft av naboer for lysende X på taket

Ikke alle borgere i San Francisco er fornøyde med Elon Musks kjærlighetserklæring til byen.

Kortversjonen Elon Musk, kjøperen av populære sosiale medier-plattform Twitter, endret plattformens navn til 'X' og erstattet også nylig plattformens fuglelogo med en stor, lysende 'X' på toppen av hovedkontoret i San Francisco.

Noen lokale innbyggere, som inkluderer twitterbrukeren Christopher J. Beale, har uttrykt misnøye med det store og lyssatte X-tegnet, som de mener er visuelt inntrengende. Vis mer

Elon Musk, som kjøpte den populære sosiale medier-plattformen i fjor, har ikke vært bortskjemt med ros fra brukerne for grepene han har tatt.

Les mer: Ekspert om Twitter-begrensninger: – En uheldig cocktail

Ei heller er naboene spesielt fornøyde med logoen som er plassert på taket av lokalene i San Francisco, etter at Twitter-fuglen nylig ble byttet ut med en X – det nye navnet på tjenesten. Det store bokstavskiltet er nemlig både flere meter høyt og har sterkt, pulserende lys.

Over helgen har Musk selv og mange andre lagt ut bilder og film av den nye fasaden i sosiale medier.

– Dette er livet mitt nå, skriver Christopher J. Beale på Twitter, ved siden av en video han angivelig har spilt inn i sin egen leilighet. I videoen blinker Xen frenetisk ut mot gaten.

– Se for deg dette jævla X-skiltet rett utenfor soverommet ditt, skriver en annen fredag.

Elon Musk har selv kommet med en kjærlighetserklæring til byen. «Vakre San Francisco, selv om andre forsaker deg, vil vi alltid være din venn», skriver han på Twitter. Han lover at selskapet blir værende, selv om han sier de har blitt tilbudt store beløp for å flytte.

Bygningstilsynet hos myndighetene i San Francisco sier de har åpnet en gransking for mulige regelbrudd. Bygningsinspektørene skal ha fått beskjed fra en ansatt om at det er snakk om en midlertidig innretning.

Byen har den siste tiden slitt med mange oppsigelser i teknologisektoren, utflagging av store butikkjeder, nedgang i turisme og økt kriminalitet.

Musk har selv også sagt opp et stort antall ansatte fra selskapet, men virker nå å ha lovet å gjøre sitt for at byen ikke fortsetter på sin nedadgående spiral.