HAR VÆRT GIFT I 13 MÅNEDER: Sophia Bush og Grant Hughes på en Oscar-fest i mars i år.

Amerikanske medier: Sophia Bush skilles

«One tree hill»- skuespilleren og ektemannen går fra hverandre etter 13 måneder som gift, ifølge flere amerikanske medier.

«One tree hill»-skuespilleren Sophia Bush har sendt inn papirer for å skilles fra ektemannen Grant Hughes, melder amerikanske medier.

Fox News skriver at skuespilleren sendte inn skilsmissepapirer til retten i Los Angeles fredag, og at de har fått tilgang til disse dokumentene.

Også Los Angeles Times melder at paret skal skilles.

Bush giftet seg med Grant Hughes for bare litt over et år siden.

SKUESPILLER: Sophia Bush ankommer Elton Johns Oscar-fest i mars i år.

Ifølge en ikke-navngitt person magasinet People har snakket med, vil de fortsette å drive sin veldedige organisasjon sammen.

For bare syv uker siden skrev Bush et innlegg på Instagram hvor hun i forbindelse med bryllupsdagen til paret skrev:

«Den beste avgjørelsen i mitt liv. Det føles fortsatt slik. Ekstatisk. Løper mot fremtiden smilende og leende, sammen. Jeg elsker deg, min favoritt».

Innlegget er senere fjernet.

Les også Sophia Bush har giftet seg Ti måneder etter forlovelsen er «One Tre Hill»-stjernen Sophia Bush (39) og Grant Hughes (40) smidd i hymens lenker.

Paret har foreløpig ikke kommentert saken.

Bush har ett annet ekteskap bak seg – med tidligere «One Tree Hill»-kollega Chad Michael Murray (40). Ekteskapet endte i skilsmisse etter bare fem måneder i 2005 – og etter et mislykket forsøk fra Bush på å få giftermålet annullert.

