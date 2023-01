GJENFORENT: Atle Antonsen (t.v.) og Johan Golden.

Atle Antonsen er tilbake i «Misjonen»

Etter en lang pause sitter nå den mye omtalte komikeren i P4-studio sammen Johan Golden.

– Denne gangen har vi valgt å ha den med både Antonsen og Golden, slik som vi har prøvd på før. Vi vet ikke hvordan det kommer til å gå, men vi satser på at det blir suksess, starter Johan Golden årets første «Misjonen»-sending.

Antonsen er tilbake i studio etter han i november ba om fritak fra radioprogrammet etter det ble kjent at Sumaya Jirde Ali anmeldte ham for hatefulle ytringer. Saken ble senere henlagt.

– Jeg har brukt den siste tiden til å ta etterutdanning, sier Antonsen.

Mandag bekreftet P4 at Atle Antonsen skulle komme tilbake til «Misjonen» på radio og i podkast.

– Han er klar for å begynne å jobbe igjen, og setter stor pris på at P4 ønsker ham tilbake, sa Antonsens advokat Marianne Klausen.

«Misjonen» går direkte på P4 fra klokken 10.00 til 12.00 fredager.

Ba om fritak

I november ble det kjent at han ble anmeldt for hatefulle ytringer, av den profilerte samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali, etter en episode på utestedet Bar Boca i Oslo.

Etter hendelsen ba Antonsen om fritak fra radioprogrammet han har ledet sammen med Golden i en årrekke.

Saken ble henlagt av statsadvokaten, så påklaget, og til slutt henlagt av riksadvokaten.

– En viktig avklaring i denne sammenheng er at Riksadvokaten i sin begrunnelse for henleggelse så tydelig konkludert med at saken «må forstås som et lite vellykket forsøk på satire over rasisme», sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør i P4-gruppen, Kenneth Andresen.