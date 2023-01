HAT TRICK: Buzz Aldrin giftet seg, hadde bursdag og ble hedret på en og samme dag.

Andre mann på månen gift for fjerde gang

På sin 93. bursdag giftet Buzz Aldrin seg med sin kjære Anca Faur (63).

Og ikke nok med bursdag og giftemål: Aldrin ble også hedret av Living Legends of Aviation Living Legends of AviationEn pris som hedrer bragder i romfartsindustrien. samme dag!

Aldrin deler selv gladyhetene på Twitter:

– Det gleder meg å kunngjøre at jeg på min 93 årsdag, og dagen jeg blir hedret av Living Legends of Aviation, har giftet meg med min store kjærlighet Dr. Anca Faur, skriver Aldrin.

Paret giftet seg under en liten privat seremoni i Los Angeles.

– Det er like spennende som for tenåringer som stikker av for å gifte seg, skriver han videre.

PÅ MÅNEN: Buzz Aldrin vil for alltid være kjent som mannen som var nummer to på månen. Bildet er et av de mest kjente fra den historiske ferden.

Ifølge New York Post er Aldrins utkårede født i Romania og jobber som visepresident i Buzz Aldrin Ventures.

Hun har en doktorgrad i kjemiteknikk fra universitetet Pittsburgh.

Avisen skriver også at det er Aldrins fjerde ekteskap. Han giftet seg for første gang i 1954 med ekskona Joan Archer.

Sammen fikk de tre barn, James, Janice og Andrew, før de skilte seg i 1974.

Aldrin giftet seg på nytt i 1975, med Beverly Van Zile. Et tiår senere giftet han seg med Lois Driggs Cannon. De ble skilt i 2013.