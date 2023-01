TREKKER SEG: Dronning Margrethe av Danmark sier fra seg sitt beskytterskap av den internasjonale barnebokprisen.

Dronning Margrethe trekker seg fra H.C. Andersen-pris

Den danske dronningen vil ikke lenger være beskytter for barnebøkenes «nobelpris». Strid om russisk juryformann skal være årsaken.

Kan en representant for russisk kulturliv dele ut en av verdens mest prestisjetunge pris for barnebøker, samtidig som Russland bomber biblioteker i Ukraina?

Spørsmålet har splittet Det Internasjonale Rådet for Bøker for Unge (IBBY), som annethvert år deler ut Hans Christian Andersen-prisen.

Prisen har gått til forfattere og illustratører av barnebøker siden 1956. Den internasjonale prisen er en av barnelitteraturens høyeste utmerkelser og kalles ofte «den lille Nobelprisen».

– H.C. Andersen-prisen er det fineste, man kan få, og det er vi nødt til å verne om, sier Margaretha Ullström, formann for den svenske IBBY-avdeling, gjengitt av DR.

Nå kan det virke som det danske kongehuset har samme holdning.

Dronning Margrethe har nemlig valgt å trekke seg som beskytter for prisen, opplyser IBBYs danske avdeling.

Russisk uromoment

På en kongress i september i fjor ble den russiske illustratøren og kunstprofessoren Anastasia Arkhipova valgt som formann for juryen som skal dele ut prisen i 2024.

– Hun kan ikke være aktiv i Russland uten regjeringens godkjenning. Derfor blir hun et symbol, uavhengig av hva hun mener om krigen, sa Ullström fra svenske IBBY.

Ifølge DR har flere lands avdelinger, blant annet Norge, Sverige og Finland forsøkt å få Arkhipova til å trekke seg.

Overfor DR sier Arkhipova at hun føler seg utsatt for hets. Hun avviser i tillegg at hun promoterer krigen.