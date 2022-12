TRETTI ÅRS EKTESKAP: Michelle og Barack Obama har vært gift siden 1992. Her avbildet mens sistnevnte var president.

Michelle Obama om ektemannen: − Kunne ikke fordra ham

Den tidligere førstedamen i USA deler flere detaljer om utfordringene i ekteskapet med Barack Obama.

Michelle Obama sier at hun i et helt tiår «ikke kunne fordra» ektemannen sin, Barack Obama.

Det var i et intervju med Kelly Rowland, H. E. R, Winnie Harlow og Beyoncés mor Tina Knowles-Larson på Revolt TV, at Michelle forteller at det å oppdra to barn var en belastning for ekteskapet deres.

– Folk syntes kanskje jeg er spydig som sier dette – det var ti år hvor jeg ikke kunne fordra mannen min.

– Og gjett når det skjedde? Da barna våre var små.

Kommentaren kom frem da Michelle Obama snakket om ubalansen i ekteskapet hennes da Barack Obama trådte frem i politikken, mens hun var hjemme og passet på døtrene deres, Sasha og Malia. Ifølge Michelle var politikermannen ofte fraværende fordi han pendlet mye i jobben.

– I ti år mens vi begge prøver å bygge våre karrierer tenkte jeg «uff, dette er ikke rettferdig». Men ekteskap er ikke femti-femti. Aldri.

– Små barn er terrorister

De to har vært gift siden 1992. Den populære tidligere førstedamen resonnerer videre med at hun heller ville tatt ti dårlige år, enn tredve dårlige år.

– Det handler bare om hvordan du ser på det. Mange gir opp og sier «jeg orker ikke mer» etter fem år.

Obama promoterer for tiden sin nye bok, «The Light We Carry». Under diskusjonen om utfordringene rundt et ekteskap sa hun at hun og mannen hennes ikke hadde diskutert hvor mye arbeid et ekteskap krever, og hvor vanskelig det er «selv når du er vanvittig forelsket».

– Små barn, de er terrorister. De er kravstore. De snakker ikke. De er dårlige på å kommunisere. De gråter hele tiden. De er irrasjonelle. Og du elsker dem mer enn noe annet, så du kan ikke klandre dem, sier hun.

– Så man vender frustrasjonen sin mot hverandre i stedet.

KJERNEFAMILIEN: Sasha og Malia er i dag 21 og 24 år gamle. Da de flyttet inn i Det Hvite Hus, var de ti og syv.

Den tidligere førstedamen sier at hun likevel alltid respekterte ektemannen gjennom ekteskapsproblemene. På spørsmål om hvorvidt det er verdt å holde ut med partneren sin, svarer Obama at man må kjenne hverandre ut og inn.

– Du kan være sint på ham, men ser du fortsatt på ham og sier: «Jeg er ikke fornøyd med deg, men jeg respekterer deg. Jeg er ikke enig med deg, men du er fortsatt en snill, smart person»? Følelsene kommer til endre seg over tid. Du kommer ikke alltid til å være stormende forelsket.

Skriver om frykten

Da Barack Obama ble president i 2009, var Sasha og Malia syv og ti år gamle. I et utdrag fra Michelles nye bok, som er publisert i The Guardian, forteller hun om hvordan moren hennes, Marian Robinson, flyttet inn i Det hvite hus sammen med dem for å hjelpe til med å ta vare på døtrene.

Her skriver hun også om frykten hun hadde for at livet i presidenthuset skulle «rote det til» for barna, og at uansett hvor mye en «drømmer, forbereder og planlegger» for et perfekt familieliv, har man sjeldent full kontroll.

«Som forelder kjemper du alltid mot din egen desperasjon for ikke å mislykkes i jobben du har fått», skriver hun.

Det er heller ikke første gang at Michelle har avslørt detaljer om utfordringer i ekteskapet deres. I 2020 sa hun i «The Michelle Obama Podcast» at det var tider hvor hun «ønsket å dytte Barack ut av vinduet», skriver The Guardian.

STERKT EKTESKAP: Tross problemene hun beskriver, har Michelle tidligere forsikret om at ekteskapet deres står «svært sterkt».

Håvet inn millioner

Også Barack Obama har tidligere åpnet opp om forholdet til Michelle. I selvbiografien «Et lovet land» skrev han hvordan tiden som president påvirket ekteskapet deres.

Begge har håvet inn millioner av kroner i fortjeneste fra ulike bokavtaler, og nettoformuen deres er ifølge New York Post estimert til å være minst 70 millioner amerikanske dollar.

Hun sa imidlertid også at de fortsatt har et «veldig sterkt ekteskap».

De to møttes i 1989, etter at Michelle fikk i oppgave å være mentor for sin fremtidige ektemann i et advokatfirma. Tidligere har førstnevnte uttalt at det ikke var kjærlighet ved første blikk, men at hun etter hvert gikk med på å gå på et stevnemøte med ham. Siden har de holdt sammen.

Michelle har avslørt flere detaljer om livet i Det hvite hus i forbindelse med boklanseringen. Forrige måned snakket Michelle om at hun som den første afroamerikanske førstedamen følte seg presset til å rette håret sitt, skrev The Independent.