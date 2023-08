RØDØYD ROMANTIKER: Torine fortsetter sin ferd mot å bli Norges Olivia Rodrigo på sin nye singel.

Ukens låter: Torine, Sandra Lyng & Hagle og Guns N’ Roses

… samt lengtende og luksuriøs soul fra Kristiansand, av alle steder: Her er soundtracket til helgen.

Kaizers Orchestra – «Kaleidoskophimmel»

«Kaleidoskophimmel» ankommer i god tid før Kaizers legger ut på veien for å filleriste landets konsertscener. Rapporter antyder at låten splitter fansen – for enkelte blir dette for rolig og Janove Ottesen-sentrert til å tenne de helt store følelsene. I disse anmelderører er imidlertid låten en klar opptur etter den heseblesende og kaotiske singelen «Dine gamle dager er nå». Bandet kler dette uttrykket godt – ikke minst hovedpersonen – og utblåsningen treffer godt når den kommer, selv om sangen ville tålt å være to minutter kortere.

Jessie Reyez & Miguel – «Jeans»

Amerikansk r&b-veteran møter kandisk sjangerhåp. Hva kan gå galt? Ikke så mye, skal det vise seg. Likevel er det noe underveldende ved gitardrevne «Jeans», som tross sjarmerende tekstlinjer – «you fit like a pair of jeans, baby» matcher godt med «you fit like your mama made you just for me» – aldri føles som noe mer enn forsinket flaskepost fra en døsig sommerdag som bare ruslet avgårde, uten å sette dype spor.

Sandra Lyng og Hagle – «Dum i haue»

Joda, man vet hva man får når den grønne og gule Felleskjøpet-logoen dukker opp i Spotifys bildevindu. Likevel: «Dum i haue» lever i nesten forbløffende grad opp til navnet sitt. En ting er forsøksvis morsomme, men i realiteten paddeflate tekstlinjer som «i kveld er det lov å værra dalahest!». Verre er det at låten tvinger fram et gjenhør med den grufulle 1997-hiten «Ecuador» av eurodance-tyskeren Sash!, som Hagle har basert sitt enerverende hook på. Den eneste formildende faktoren er Sandra Lyng, som mirakuløst nok synger som om hun mener det.

Guns N’ Roses – «Perhaps»

Etter to comebacksingler i 2021 som strakk seg fra det katastrofale («Absurd») til det såvidt tolererbare «Hard Skool», skulle det ikke så mye til for en kunstnerisk opptur Axl Rose og hans kumpaner. «Perhaps» er likevel en gledelig overraskelse. Aller mest positivt: Bandet har faktisk husket å utstyre låten med en melodi denne gangen. I tillegg er Axl i ukarakteristisk ydmykt lune – «perhaps I was wrong» er ikke utsagn man forventer fra den egenrådige 61-åringen. Tangentene og tempoet trekker tankene mot «Use Your Illusion»-eraen, uten at gjengen når helt opp til den slags høyder her.

Les Imprimés – «Chess»

Bak det kryptiske navnet Les Imprimés (som betyr «utskriftene», ifølge Google Translate) skjuler kristiansanderen Morten Martens seg. Martens er foreløpig best kjent som produsent for artister med tilknytning til sørlandet, men dette kan og bør endre seg med albumet «Rêverie», som byr på rike doser soul, funk og r&b som låter dyrt og deilig. Vi plukker oss den lengtende balladen «Chess» og anbefaler hele albumet til fans av Khruangbin, Marvin Gaye og glemte helter som Lewis Taylor og Eddie Chacon.

Torine – «7 Minutes in Heaven»

Torine Michelle Jensen Bjåland fra Arendal fortsetter sin ferd mot den norske popvirkelighetens øvre sfærer. Der tidligere låter ofte har handlet om skvisen mellom religion og rus som hovedpersonen vokste opp i, er 24-åringen lysere til sinns på «7 Minutes in Heaven», som etter sigende handler om å komme ut som skeiv. Musikken er på ingen måte blendende original, men Torine har like fullt en tilstedeværelse som sanger og formidler som gjør det spennende å følge henne videre.