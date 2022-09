HEDRET: Else Kåss Furuseth delte ut prisen til Kaveh Rashidi fredag kveld. Finalistene var Sultan Haddadeen og organisasjonen Garmeres. T.v.: Daglig leder for Sex og samfunn, Maria Røsok.

Kaveh Rashidi fikk Skamløsprisen

Kjendislegen Kaveh Rashidi (34) fikk utmerkelsen på Riksscenen i Oslo fredag kveld.

«Kaveh Rashidi jobber for at vi alle skal snakke mer åpent om seksuell helse, og er særlig opptatt av at leger må tørre å snakke med sine pasienter om sex», står det i pressemeldingen fra stiftelsen Sex og Samfunn.

– Gjennom formidling av kunnskap prøver jeg å bidra til at vi skammer oss litt mindre, men også at vi ikke pålegger andre skam, sier Rashidi ifølge pressemeldingen.

– Først og fremst er jeg utrolig takknemlig for utmerkelsen, sa han da han ble ropt opp på podiet.

– Jeg synes alle de andre på topp 10 var verdige nominerte, og mine to medfinalister er også like mye vinnere som meg, så det er med ydmykhet at jeg tar imot prisen, la han til.

Medfinalistene var Sultan Hadaddeen, som blant annet har engasjert seg for at transpersoner, ikke-binære og sexarbeidere skal bli inkludert i markeringen av kvinnedagen – og Garmeres, er en organisasjon for, av og med skeive samer.

Info Fakta om juryen: Årets jury har bestått av: Ida Hauge Dignes og Marianne Knudsen, fra podkasten «Hemma». Ida og Marianne vant Skamløsprisen 2021

Ola Svenneby, leder i Unge Høyre

Odd Thomassen, tidligere leder i Skeiv Ungdom

Mutasim 2Mutta2 Billah, programleder for Sexpertene på Discovery+

Else Kåss Furuseth, programleder og komiker

Kathrine Aspaas, forfatter og emosjonell styrketrener

Sex og samfunns Ungdomsgruppe

Maria Røsok, daglig leder ved Sex og samfunn

Hennes kongelige høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er Skamløsprisens høye beskytter. Vis mer

Rashidi er kjent fra TV-serier som «Hva feiler det deg?» på NRK, Helsekontrollen på TV 2 og quizprogrammet «Alle mot alle» på TVNorge.

– Mitt mål som lege er å bidra til å bedre menneskers helse. En stor del av folks uhelse er nettopp den skammen de bærer over ting vi absolutt ikke bør skamme oss over, sier Kaveh i kunngjøringen av prisen.

– Gjennom formidling av kunnskap prøver jeg å bidra til at vi skammer oss litt mindre, men også at vi ikke pålegger andre skam gje

nnom både bevisste og ubevisste negative handlinger.

Stiftelsen Sex og samfunn ønsker å fjerne skam rundt temaer knyttet til seksualitet ved å berømme enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som jobber for å løfte temaet og fjerne skam. Derfor deler de hvert år ut Skamløsprisen.

Rashidi, også foredragsholder og forfatter, opplyser at han hadde sin aller første legejobb i Sex og samfunn, og at stiftelsens verdier og engasjement står hans hjerte nært.

Tdligere i år ble 34-åringen utropt til «Årets allmennlege» av Legeforeningen.