Amadou Secka skal være med på «Ungkaren».

Dette er den andre «Ungkaren»

«Ungkaren» gjenoppstår på TVNorge, og Amadou Secka (27) er ungkar sammen med Alexander Lund (29).

– Jeg er en aktiv fyr, og elsker nye opplevelser. Jeg tror «Ungkaren» blir et eneste stort eventyr, og jeg gleder meg til en opplevelse som jeg sannsynligvis aldri kommer til å glemme. Jeg håper jeg kan finne noen jeg kan kalle et hjem, og jeg tror min historie vil bli rikere av dette, sier Amadou Secka i en pressemelding fra Warner Bros. Discovery.

Yoga- og akrobatikkinstruktøren Amadou Secka og piloten Alexander Lund er årets to ungkarer. Det er nemlig to ungkarer i den kommende sesongen av programmet.

VG meldte tidligere i mars at Alexander Lund er en av de to ungkarene som skal finne kjærligheten på Discovery til høsten.

Alexander Lunds konkurrent blir altså Amadou Secka.

Secka er ifølge pressemeldingen 27 år fra Hamar, og bor i Oslo. Han jobber både som yogainstruktør, akrobatikkcoach og som modell.

Secka har drevet med idrett og turn hele livet, og har selv erfart at samhold i kultur og idrett kan skape et trygt fundament i livet. Ifølge pressemeldingen er ambisjonen hans derfor å åpne et senter som kan gi vanskeligstilt ungdom et sted å høre til og til å vokse i, både fysisk og mentalt.

– Jeg leter etter en jente som er autentisk og ærlig, som er på plass i seg selv, tar vare på kroppen sin og er nysgjerrig på livet. Hun trenger ikke være lik meg, men må gjerne utfylle verdier og egenskaper jeg selv ikke har. Jeg kan være litt vill, så jeg trenger kanskje en som kan holde meg i tøylene og som tør å utfordre meg, sier Secka.

Det er 14 år siden en norsk versjon av «Ungkaren» gikk på TVNorge. Denne gangen skal et tjuetalls kvinner kjempe om å få rosene sine, men underveis i sjekkingen er det mulig for frierne å ombestemme seg for hvilken ungkar de er der for.

