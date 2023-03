EKKEL VERSUS STYGG: Er det bedre at en av karakterene til Roald Dahl blir kalt enorm enn tykk? Kjør debatt.

Kunst og litteraturendringer: − Risikerer at vi hindres i å uttrykke ekte meninger

Politisk korrekthet i kulturen kan bidra til et samfunn hvor vi ikke får uttrykke oss fritt, advarer professor.

Den siste tiden har en rekke bøker, tegneserier, kunstverk og filmer vært i søkelyset fordi noen mener de inneholder utdaterte ord eller beskrivelser som i dag oppleves støtende.

Blant annet varslet det britiske forlaget til Roald Dahls bøker at såkalte sensitivitetslesere sensitivitetslesereSensitivitetslesere er gjerne konsulenter som hentes inn for å gi sin tilbakemelding på et bokmanus, med fokus på hvordan minoriteter blir skildra i teksten – som regel en minoritet som sensitivitetsleseren selv tilhører. KILDE: Norsk barnebokinstitutt hadde gått gjennom forfatterskapet og endret tekstene. I den klassiske boken «Charlie og sjokoladefabrikken» ble blant annet ordet «tykk» endret til «enorm». Det har vakt enorme reaksjoner og forlaget sier nå de vil utgi en samling av de originale tekstene i tillegg.

Nasjonalmuseet i Norge ville på sin side ta ned Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika», da det ble sett på som kolonialistisk. De har i ettertid snudd som følge av reaksjonene som kom.

Og flere klassikere fra Andeby-universet skal angivelig stanses fra all fremtidig publisering på grunn av støtende innhold. Dette har ført til at bokhandlerne tømmes for de samme seriene.

TILBAKE PÅ PLASS: Debatten førte til at maleriet Leiv Eriksson oppdager Amerika kom tilbake på plass i Nasjonalmuseet.

Advarer mot korrekthetspoliti

Janne Stigen Drangsholt, forfatter og professor ved Universitetet i Stavanger, advarer mot at politisk korrekthet får styre kulturen.

– Hvis dette går for langt, med et politisk korrekthetspoliti som passer på og slår ned på alt, så kan du ikke uttrykke deg fritt. Vi risikerer at vi hindres i å uttrykke ekte meninger, sier Stigen Drangsholt.

Umulig å være ironisk

Hun peker blant annet på at det i dag har blitt nesten umulig å bruke ironi som litterært og kunstnerisk grep. Professoren viser til at Roald Dahl er en representant for bruk av tung ironi.

– Ironien er nå i ferd med å forsvinne fra vår kulturkrets. Du kan ikke være ironisk på samme måte som du kunne på 90-tallet for ironi går litt i mot denne flate politisk korrekthetskoden som i større grad preger norsk kultur i dag, sier hun.

– Du mener det er et problem?

– Ja, for når vi mister ironien blir kulturen mer konform. Vi trenger den dobbeltheten som ironien har i seg, fordi den får frem at verden er et komplisert sted, sier Drangsholt.

ADVARER: Janne Stigen Drangsholt, forfatter og professor ved Universitetet i Stavanger, advarer mot at politisk korrekthet i for stor grad får styre kulturen.

Sensible sensibilitetslesere

Sensitivitetsleserne som har gått gjennom Dahls bøker, har også lagt til avsnitt. Blant annet har de i boken om heksene lagt til at det finnes mange ulike årsaker til at mennesker bruker parykk. Drangsholt stiller spørsmål ved hvem sensitivitetsleserne er, ettersom de gis stor definisjonsmakt.

– Hvem er det som får lov til å ta disse avgjørelsene, spør Drangsholt.

– Har du noen tanker om hvem de kan være?

– Nei, men de er tydeligvis veldig sensitive, sier Drangsholt.

For lettkrenket

– Så sensible at vi kan kalle dem for lettkrenket?

– Ja, i tilfellet med Roald Dahl kan vi det. Litt av grunnen til at barn elsker Roald Dahl er jo at han overdriver og barn skjønner den humoren. Hovedbudskapet hans er at barna ikke alltid skal tro på de voksne. At voksne kan være slemme og at barn bør være litt skeptiske og ikke bare akseptere voksne som autoritetspersoner, sier Drangsholt.

– Dette er noe av det jeg liker aller best i Roald Dahls bøker, og som barn trenger å lære.

POSITIV: Forfatter Gro Dahle er positiv til bruken av sensitivitetslesere.

Trengte sensitivitetslesere

Forfatter Gro Dahle er enig i at flere av endringene i Roald Dahls bøker fremstår meningsløse, og at for eksempel ordet enorm ikke er noe bedre enn tykk. Men hun er generelt positiv til sensitivitetslesere.

– Jeg har veldig gode erfaringer med å bruke sensitivitetslesere, sier Dahle.

I hennes bok Ollianna, skriver hun om et barn som ikke trives i kroppen sin og føler at kroppen har feil kjønn.

– Det er mye uro rundt ordene som brukes om denne problemstillingen. Så jeg hyret både en kjønnsinkongruent kjønnsinkongruentKjønnsinkongruens hos unge og voksne er en tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. KILDE: OUS ungdom, en kjønnsinkongruent voksen og en familie med et kjønnsinkongruent barn som sensitivitetslesere av boken, forteller forfatteren.

Endret krenkende ord

Dahle mener hun trengte dem fordi hun ikke selv hadde oversikt over språket i gruppen.

– Jeg fikk tilbakemelding på at flere av ordene jeg hadde brukt var krenkende, så da endret jeg dem, sier Dahle.

Dahle mener det viktige er at det må være forfatterens egen avgjørelse.

– Dersom teksten er oversatt fra et annet språk og forfatteren er død mener jeg det er oversetteren som må overta rollen som kunstnerisk ansvarlig, sier Dahle.

STORT ENGASJEMENT: I Roald Dahls bok «Charlie og sjokoladefabrikken» skulle blant annet ordet «tykk» bli endret til «enorm». Det har vakt enorme reaksjoner og forlaget sier nå de vil utgi en samling av de originale tekstene i tillegg.

Nye versjoner interessante

Forfatteren peker på at det ofte har vært slik at man ser på språket ved nyutgivelser av et verk.

– Oversettelser og nyutgivelser vil ofte bli tilpasset sin tid og preget av oversetterens sine holdninger og forståelse av verket, sier Dahle.

– Jeg mener nye versjoner kan være interessant i ettertid spesielt. Og det kan være interessant med flere versjoner parallelt både gamle og nye, sier Dahle.

Politisk korrekthet også positivt

Også Drangsholt understreker at politisk korrekthet kan bidra positivt til å skape det samfunnet vi ønsker, hvor for eksempel rasisme ikke har noen plass.

– Så det er eksempler på rasistiske tegneserier, som uttrykker rasistiske stereotypier, hvor jeg tenker det er helt greit at de fjernes fordi de er krenkende.

– Og at man i bøkene om Pippi endrer fra at faren hennes var «negerkung» til «sydhavskonge» tenker jeg er helt i tråd med de verdiene vi også vet at Astrid Lindgren sto for.

VERDIER: Også i Astrid Lindgrens univers har det vært ord som ettertiden har sett seg nødt til å endre. Her fotografert i 1997.

Vanskelig balanse

Professor Drangsholt vedgår at det ikke er så lett å finne den gode balansen, mellom å endre og å la det være.

– Generelt mener jeg det beste er om utdaterte verk bare forsvinner ut av seg selv fordi de ikke er relevante lenger, sier professoren og utdyper;

– Hvis verk inneholder holdninger vi ikke vil vedkjenne oss i dag, holdninger som tilhører en annen tid, og som vi ikke ønsker skal prege vår bevissthet, så mener jeg det er bedre at de bare forsvinner ut fordi folk slutter å lese dem.

Å endre på verkene gjør det ikke nødvendigvis bedre, mener hun.

– Når man heller går inn for å endre og tilpasse til vår tid, slik som i Roald Dahls tilfelle, synes jeg det er problematisk. Det er en form for politisk korrekthet som fremstår litt tilfeldig. For er det egentlig noe bedre å bli kalt enorm enn tykk? Eller bedre å være ekkel enn stygg?, spør Drangsholt.

Håper debatten fortsetter

Drangsholt er veldig glad for at debatten nå raser.

– Dersom de bare hadde flyttet maleriet ned i kjelleren på Nasjonalgalleriet i det stille, uten at vi fikk det med oss, hadde det vært mye verre. Nå får vi en viktig diskusjon som definerer oss som kultur, og som får frem hvilke verdier vi egentlig står for.

– Og dypest sett er også ønsket om å endre alle disse verkene en vilje til det gode. Vi ønsker alle å ha et samfunn hvor vi ser og godtar hverandre som mennesker.

DROPPES: To av den kjente tegneserieskaperens Don Rosas Onkel Skrue-tegneserier skal angivelig ha blitt stoppet fra all fremtidig republisering. Dette har ført til at bokhandlerne tømmes for de samme seriene.

Så at vi fremover får flere eksempler frem i lyset mener hun bare er bra.

– Jeg tror diskusjonene spesielt vil handle om barnebøker, fordi foreldre ønsker å gi barna sine de samme gode leseopplevelsene som de hadde som barn, og så er det ikke alt av formuleringer og holdninger som har tålt tidens tann, sier hun.

Høy terskel

Men professoren mener terskelen for å sensurere kunstverk, bøker og filmer skal være høy.

– Da er det kanskje bedre å si at dersom det verket er krenkende for deg, så bør du kanskje ikke se på det. Du kan ta det valget som privatperson, for det er veldig viktig at kunsten er fri.

Dahle mener man skal høre på de som blir krenket av kunst og ta hensyn.

– Hvis noen føler seg krenket av mine bøker vil jeg veldig gjerne komme dem i møte. Men vi må huske at forfatteren kan også bli krenket av spørsmål om å endre ord, det kan føles helt feil, og da mener jeg det er viktig å høre på forfatteren selv og ta hensyn, at det blir en samtale om ord og ikke et krav, sier Dahle.

Gro Dahle understreker at også hun mener det er svært viktig at endringer av kunsten ikke blir sensur.

– Det må alltid være forfatterens eller den som har det kunstneriske ansvaret sitt valg om man skal endre det, sier Dahle.