PAR: Oskar Westerlin og kjæresten Victoria Røed Weinberger Torjussen har vært sammen i over seks år.

Oskar Westerlin viste frem kjæresten

Flere kjendiser var på premierefesten til «Ikke lov å le på hytta». Oskar Westerlin tok med kjæresten på den rød løperen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Oskar Westerlin (24) og Victoria Røed Weinberger Torjussen (24) har vært sammen i nesten seks og et halvt år, forteller Westerlin på den rød løperen.

Torsdag var det duket for premierefesten til VGTV-serien «Ikke lov å le på hytta». Dit kom paret arm i arm.

– Har dere sett på «Ikke lov å le» sammen?

– Vi så begge sesongene, ja. Det er veldig gøy, sier Westerlin.

Han er programleder, influencer, tik-toker, snapchatter og youtuber.

Tidligere denne høsten fortalte Oskar til VG at han og Victoria har vært kjærester siden de var 17 år. De gikk på barne-, ungdoms- og videregående skole sammen. Oskar var interessert allerede fra ungdomsskolen.

– Jeg prøvde meg allerede da, men så trakk jeg meg litt tilbake noen år før jeg satte inn støtet på videregående, sa Oskar i artikkelen.

Flere par dukket også opp på den røde løperen:

1 / 3 Tinashe Williamson og Odd Odd-Magnus Williamson. Linnea Myhre og Emil Gukild. Liva og Henrik Ingebrigtsen. forrige neste fullskjerm Tinashe Williamson og Odd Odd-Magnus Williamson.

Da VG spør hva som er det drøyeste paret har gjort for å få noen til å le, må det tenke seg om.

– Litt vanskelig når man blir satt sånn «on the spot» liksom, sier Oskar.

– Hva ville du gjort akkurat nå for å få Victoria til å le?

– Nå blir det sånn her ... nei, det blir på forsiden av VG, sier en leende Oskar, og fortsetter:

– Nei, jeg har ikke noe i ermet. Har ikke noe akkurat nå, dessverre.

– Jeg er ikke så veldig spontan jeg heller, sier Victoria og ler.

Andre kom alene eller med venner:

1 / 8 Jenny Skavlan Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Calle Hellevang-Larsen. Tonje Frigstad, Cathrine Fossum, Sander «Randulle» Dale og Jørn Lier Horst er alle aktuelle med programmet «Forræder - i blant oss». Amalie Stuve, Galvan Mehidi og Krisitne Grændsen er alle med på denne sesongen av «Ikke lov å le på hytta». Mads Hansen og Tix. Marlene Stavrum og Martha Leivestad. Morten Hegseth og Christian Mikkelsen. forrige neste fullskjerm Jenny Skavlan

Dette er deltagerne i årets sesong av «Ikke lov å le på hytta»:

Komiker og skuespiller Kevin Vågenes (35)

Komiker og skuespiller Amalie Stuve (21)

Komiker og skuespiller Christian Mikkelsen (31)

Skuespiller og programleder Jenny Skavlan (36)

Skuespiller og programleder Galvan Mehidi (33)

Komiker Carl Fredrik «Calle» Hellevang Larsen (45)

Skuespiller, komiker og programleder Else Kåss Furuseth (42)

Komiker og skuespiller Jan Tore Kristoffersen (37)

Programleder Erik Solbakken (37)

Skuespiller Kristine Grændsen (29)

I tillegg kommer komiker Magnus Devold (35) og komiker Jonna Støme (43) inn som utfordrere underveis.

Oskar Westerlin, Linnea Myhre, Liva Ingebrigtsen, Marlene Stavrum og Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.