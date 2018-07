LEGENDE: Ann Marielle sjekket inn som en av legendene på «Paradise Hotel» i år. Foto: Privat/Blogg

«Paradise Hotel»-deltaker: – Jeg ble forfulgt

Publisert: 20.07.18 18:24

RAMPELYS 2018-07-20T16:24:47Z

Ann Marielle Lipinska (28) forteller at hun har fått flere meldinger på Facebook, brev i posten og blitt fulgt etter på gaten - av samme mann.

Den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren åpner opp om at hun har blitt forfulgt av en eldre mann på bloggen sin.

– Det er en situasjon som har pågått i syv år med et menneske som ikke gir seg - uansett hva man gjør, forteller Ann Marielle Lipinska (28) til VG.

Det var BA som omtalte saken først.

Lipinska var blant «Paradise Hotel»-legendene som sjekket inn på luksushotellet i Mexico i år, men var også med i sesong seks.

De ubehagelige henvendelsene kommer ikke som følge av deltakelsen i realityserien, ifølge henne.

– Det begynte med at han kom innom jobben min og var veldig pratsom, noe jeg vanligvis ikke har noe imot. I begynnelsen var det hyggelig, men flere på jobben begynte å reagere, forteller hun.

VG har vært i kontakt med en person som jobbet i samme bygg på den tiden. Hun bekrefter Lipinskas historie.

Tok ikke på alvor

«Paradise Hotel»-deltakeren forteller at hun ikke tok situasjonen på alvor før mannen stod utenfor jobben hennes og insisterte på å følge henne hjem.

28-åringen har ingen tidligere relasjon til mannen.

– Jeg fikk meldinger på Facebook og Instagram, og til slutt fant han nummeret mitt og ringte meg flere ganger, sier hun.

Lipinska forteller at hun har fått flere meldinger på Facebook, og fått både kjoler og brev i posten. Hun forteller også at mannen har sagt at han har et bilde av henne på nattbordet.

VG har sett noen av meldingene som Lipinska har fått.

Anmeldt til politiet

Lipinska hevder hun flere ganger har sagt hun ikke ønsker noe kontakt. Til slutt valgte Lipinska å kontakte politiet.

– Det tok faktisk et par år før jeg turde, for man vet aldri hvilken effekt det vil gi, sier hun.

VG har fått sett bekreftelsen av anmeldelsen der mannen er anmeldt til politiet for skremmende/plagsom/hensynsløs adferd.

Politiadvokat, Laila Karin Skeide, bekrefter at saken er anmeldt.

– Mistenkte i saken er avhørt. Han er gjort oppmerksom på at dette er uønsket adferd. Hvis det fortsetter, vil det bli vurdert besøksforbud, sier Skeide.

VG har vært i kontakt med den aktuelle mannen i saken som ønsker å være anonym.

Han forteller til VG at han angrer, men at det er to sider av en sak.

– Jeg har ikke så mye annet å si enn at alt ikke stemmer. Det er alltid to sider av en sak, forteller han, og legger til:

– Jeg innrømmer at jeg har såret henne, så jeg skal ikke ta kontakt med henne mer, forteller han.