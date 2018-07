HISTORISK: Cardi B opptrådte på Coachella-festivalen i California tidligere i år. Foto: KYLE GRILLOT / AFP

Cardi B er historisk, men tvilte på sangen «I Like It»

Publisert: 04.07.18 10:24

Rapperen Cardi B skrev seg inn i musikkhistorien denne uka: hun ble første kvinnelige rapper med to sanger på toppen av Billboard Hot 100.

Belcalis Marlenis Almanzar, kjent under artistnavnet Cardi B, ble for alvor kjent med sangen «Bodak Yellow» som hadde tre uker på førsteplassen i oktober i fjor. I går havnet sangen «I Like It» der. Ingen kvinnelige rappere før henne kan skilte med det samme, og det er dessuten kun fire andre kvinnelige rappere som har hatt ett spor på samme liste.

Billboard -lista er den offisielle amerikanske hitlisten. Billboard 200 er lista over solgte album, mens Billboard Hot 100 gjelder singler. Plasseringen tar høyde for strømming, spilletid på radio og salg.

«Spanglish» hit

«I Like It» er fra Cardi Bs debut-album «Invasion of Privacy», som ble sluppet i april. Sangen har med seg trap-artisten Bad Bunny fra Puerto Rico, og den colombianske bestselgeren J Balvin, som etter Drake per juli er den mest strømmede artisten på Spotify.

Sangen er en versjon av låta «I Like It Like That» av Pete Rodriguez fra 1967. I går delte Cardi B sin glede på Instagram, og fortalte også at hun faktisk tvilte på låta «I Like It», på grunn av språket.

– Jeg kan ikke tro at «I Like It» er nummer én! Jeg har alltid elsket den sangen, men må innrømme at jeg tvilte litt på den. Den har to spanske vers, og det er mange av mine fans som ikke snakker spansk, sa hun.

Hun takker også fansen, kjent som «Bardigang», som hun hevder er «verdens beste».

– Jeg er så lykkelig! Jeg har virkelig verdens beste fans, og det er dere jeg har å takke for at «I Like It» er nummer en, sa hun i kjent, engasjert stil på Instagram.

25-åringen fra New York har hatt en tøff og økonomisk vanskelig oppvekst. Som 19-åring droppet hun ut av skolen og fikk seg jobb som stripper, noe hun holdt på med frem til hun var 23 år. Pengene hun fikk derfra investerte hun i musikkarrieren, og før hennes debutalbum hadde hun sluppet to mixtaper, «Gangsta Bitch Music» vol. 1 og 2.

Før hun slo gjennom som artist var hun en kjent for sin frittalende profil på sosiale medier og som deltaker i realityprogrammet «Love and Hip Hop New York». Cardi B skulle egentlig ha spilt både på Palmesus i Kristiansand og Roskilde , men i april ble det offentlig kjent at hun venter barn med rapperen Offset fra Migos, med termin denne måneden, og hun måtte avlyse konsertene.