Bård Tufte Johansen, Johan Golden og Pernille Sørensen som sammen har «Nytt på Nytt» på NRK på fredager. Her avbildet i 2017. Foto: Fredrik Solstad

Organdonor-boom etter TV-omtale

25.000 nye personer opprettet digitalt donorkort i løpet av helgen – etter at nettopp organdonasjon var tema i Nytt på nytt på NRK fredag.

– Til dere der ute som er i tvil om dere skal bli donor: Det er ikke sånn at man kommer og tar organene mens dere er i live. Ikke foreløpig. Da må køene bli litt lengre, spøkte Pernille Sørensen i Nytt på nytt -panelet.

Programleder Bård Tufte Johansen viste i detalj hvordan man registrerer donorkort i sin kjernejournal.

150.000 registrert

Det er nå 150.000 innbyggere som har opprettet digitalt donorkort på helsenorge.no. Nærmere 25.000 av disse ble lagt inn i løpet av helgen, opplyser Direktoratet for e-helse til NTB. Når man legger inn donorkort, vil også pårørende varsles via helsenorge.no-løsningen. Helsepersonell kan se donorkort i pasientens kjernejournal.

– Vi er glad for økt bruk av helsenorge.no. Det er flere nyttige tjenester her som forenkler hverdagen. At helsenorge.no også kan bidra til å redde liv, er svært meningsfylt, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Nedgang i fjor

I fjor ble det utført 100 organdonasjoner, noe som resulterte i totalt 445 transplanterte organer, ifølge Dagen. Det er en nedgang på 10 prosent fra året før, opplyser Stiftelsen Organdonasjon.

I løpet av fjoråret fikk leger i Norge 39 avslag fra pårørende om å bruke organer fra avdøde til transplantasjon. For å få bukt med den voksende køen av personer i organkø, går en overlege ved Sykehuset i Vestfold nå inn for å fjerne pårørendes vetorett, ifølge NRK .

– Alle som dør og kan benyttes som organdonorer bør være det uavhengig av hva de pårørende mener, sier overlege og seksjonsleder Stig Arne Kjellevold på Sykehuset i Vestfold.