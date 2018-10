Netflix-filmen «22 JULY» blir tilgjengelig på streamingtjenesten globalt 10. oktober. Samtidig skal filmen vises på 75 kinolerret verden rundt. Foto: Claudio Onorati / AP / NTB scanpix.

«22 JULY» kommer på Netflix neste uke

RAMPELYS 2018-10-01T19:03:49Z

Netflix-filmen blir tilgjengelig på strømmetjenesten globalt 10. oktober. Samtidig skal filmen vises på 75 kinolerret verden rundt.

NTB

Publisert: 01.10.18 21:03

I Norge vises filmen på kino allerede fra torsdag 4. oktober. Netflix opplyser imidlertid ikke hvilke kinoer som skal vise den.

Den Netflix-produserte filmen fortelles fra en av de overlevendes perspektiv, og viser den fysiske og psykiske reisen i etterkant av Norges dødeligste terrorangrep. «22 JULY» er skrevet og regissert av Paul Greengrass. Filmen er basert på Åsne Seierstads bok «En av oss: en fortelling om Norge».

Les også: Slik er de første reaksjonene på «22 July»

Filmen hadde premiere under filmfestivalen i Venezia i september. Greengrass uttalte under premieren at han håper filmen kan gi yngre generasjoner argumenter mot det han mener er en mørk høyrepopulistisk dreining i samfunnet.

Bakgrunn: Derfor sa Anders Danielsen Lie ja til å spille Breivik

Norske anmeldelsene har karakterisert filmen som «ufullstendig», «altfor tynn for norske seere » og «for omtrentlig for våre ekstraordinære behov», mens utenlandske anmeldere har vært langt mer positive. VGs anmelder trillet en treer på terningen .

Rollebesetningen består blant annet av Anders Danielsen Lie, Jon Øigarden, Jonas Strand Gravli, Maria Bock og Thorbjørn Harr.