Dette er taksten på Märthas Bloksberg

Eiendomsmegler og advokat Torbjørn Ek opplyser at taksten på prinsessens feriested på Hankø lyder på 35 millioner kroner.

Takseringssummen er dermed nøyaktig halvparten av det megler Miguel Sørholt tippet som salgssum overfor Se og Hør tidligere i uken. Sørholt sier til bladet – som var først ute med nyheten om Bloksberg-salget – at han tror Märtha Louise (46) vil få cirka 70 millioner kroner for stedet.

« Jeg ser at det refereres til «ekspertanslag» på prisen, men da tenker jeg det er greit å opplyse om at innhentet takst sier 35 millioner kroner, hvilket jeg mener er et greit utgangspunkt », skriver Torbjørn Ek i en tekstmelding til VG.

Det er han som har fått i oppdrag å selge det hundre år gamle ferieparadiset i Østfold, som kong Harald arvet fra kong Olav da han døde i 1991, men som har vært i Märthas eie siden 2001.

Ek utdyper på telefon at han ikke utelukker at salgssummen kan bli høyere enn taksten.

– Bloksberg er en unik strandeiendom, både når det gjelder størrelse, beliggenhet, utforming og ikke minst med tanke på identitet. Erfaringsmessig er det noe markedet vet å verdsette, sier luksusmegleren (61), som har 30 års erfaring som advokat med spesialisering på boligeiendom.

På spørsmål om i hvor stor grad symbolverdien på kongefamiliens feriested kan heve kjøpesummen, svarer Ek:

– Det er det som er spørsmålet her, og som er spennende. Hvor mye vil affeksjonssiden av dette utgjøre. En eiendom med så mye identitet, kan utløse en vesentlig høyere pris enn det som er skissert, men den må ikke det. Jeg er nøktern – markedet bestemmer, sier Ek.

Ek er nå i ferd med å legge planer for salget, så mer kan han ikke si på det nåværende tidspunkt. Han regner med at det meste vil være klart i løpet av neste uke. Salgsoppgaven lages for potensielle kjøpere.

– Så det blir ikke mulig for hvem som helst å valfarte til Bloksberg på visning?

– Dream on, sier en smilende Ek.

– Men informasjonen skal ut. Vi skal jo selge, legger han til.