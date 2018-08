BRUDD: Younes Bendjima og Kourtney Kardashian har gjort det slutt, skriver amerikanske medier. Foto: Gabriel Olsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brudd for Kourtney Kardashian

Publisert: 08.08.18 11:25 Oppdatert: 08.08.18 11:38

RAMPELYS 2018-08-08T09:25:12Z

Det var realitystjernen Kourtney Kardashian (39) som tok steget og gjorde det slutt med modellen, ifølge amerikanske medier.

Realitystjernen Kourtney Kardashian (39) og Younes Bendjima (25) møtte hverandre rett før Kim Kardashian ble ranet i Paris, og begynte å date i 2016. Nå er det brudd for paret.

Kardashian-søsteren og Givenchy-modellen har sluttet å følge hverandre på Instagram. Kourtney har også fjernet alle bildene med modellen på Instagram.

Nye bilder fra TMZ viser Bendjima sammen med en jente i Mexico. En kilde forteller til People at bildene ikke ble tatt godt imot av realitystjernen.

– Younes skulle bare være en «rebound». Med disse bildene av Younes i Mexico, så kommer de definitivt ikke til å bli sammen igjen, forteller kilden til People .

Søstrene reagerer

Bildene av Bendjima og jenta har fått de andre Kardashian-søstrene til å reagere.

– Fine bilder fra din «guttetur», skriver Kim Kardashian, samtidig som hun legger ved en Pinocchio-emoji.

Også søsteren Khloe Kardashian har kommentert sin misnøye over Givenchy-modellen.

– Alexa spiller «Heard It All Before» av Sunshine Anderson.

Kardashian-søstrene er kjent fra TV-serien «Keeping Up With The Kardashians, som har fokus på Kardashian-familien sitt liv. Serien har gått på TV siden 2007.

Kourtney har vært sammen med Younes Bendjima i to år. I sommer reiste paret sammen på ferie til Italia, en ferie som ble behørig dokumentert i sosiale medier. Også Kardashians tre barn var med på reisen.

Kranglet om bilder

Og nettopp sosiale medier har vært et sårt tema i forholdet mellom Bendjima og Kardashian, skal vi tro magasinet People. Younes skal lenge har irritert seg over at kjæresten la ut lettkledde bilder i sosiale medier. Ifølge People har dette ført til brudd mellom paret tidligere.

Kourtney har likevel fortsatt å legge ut sexy bilder, og i løpet av den romantiske ferien i Italia delte hun en rekke bikinibilder på Instagram. Blant annet dette:

Bikinibildene falt ikke i god jord hos Bendjima. Da Kourtney fulgte opp med et bilde av seg selv i string-bikini, skrev kjæresten følgende kommentar under bildet:

– Er det dette du må vise frem for å få likes?

Kommentaren ble senere slettet.

– Han likte aldri at hun la ut sexy bilder av seg selv i sosiale medier, sier en kilde til People.

– Han vil ikke at kjæresten hans skal gjøre det. Han forstår at det er jobben hennes, men ønsker at hun skal legge ut bilder der hun er mer tildekket. Han har alltid hatt et problem med det. Det her har de kranglet mye om, og det er også derfor de har gjort det slutt tidligere.

Realitystjernen har tidligere vært sammen med Scott Disick (35), som er kjent fra samme realityserie som henne. Sammen har de barna Mason Disick (8), Penelope Disick (6) og Reign Disick (3).

Det kjente paret gjorde det slutt i 2015 etter ni år som kjærester. Senere har Disick blitt sammen med den 19 år gamle modellen Sofia Richie.