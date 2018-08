BLE 80 ÅR: Lill-Babs tapte i vår kampen mot kreften. Den folkekjære artisten har blitt hyllet og æret i hele Skandinavia etter sin død. Foto: Terje Bringedal / VG

Lill-Babs etterlater seg millioner etter sin død

Publisert: 09.08.18

Den avdøde artisten opplevde mang en nedtur, men avsluttet livet på høyden – også økonomisk.

I april ble det kjent at den folkekjære svenske artisten Lill-Babs er død. Hun døde like etter sin 80-årsdag.

Men Barbro Svensson, som hun egentlig heter, avsluttet sin karriere på topp. Etter økonomiske vanskeligheter på 1970-tallet og konkurser på 90-tallet kunne hun imidlertid nyte suksessen etter år 2000, skriver Aftonbladet.

Ifølge den svenske avisen, som har fått innsyn i den såkalte «bouppteckningen», tilsvarende det som kalles skifteattest her i Norge, etterlater hun seg kontanter, aksjer, en leilighet og et selskap med sceneklæransamlinger til en verdi av nesten seks millioner kroner. Det etter at kostnader knyttet til begravelse, minnestunden i Järvsø og gravstein er trukket ifra.

Som arvtagere oppgis Lill-Babs døtre, Monica Svensson (63), Malin Berghagen (52) og Kristin Kaspersen (49). Hvordan arven fordeler seg, er ifølge Aftonbladet ennå ikke offentlig siden kopien av testamentet fortsatt ikke har blitt sendt inn til myndighetene. Men avisen skriver at ingen av døtrene tidligere har fått noen gaver eller forskudd på eventuell arv.

Den avdøde artisten oppbevarte heller ikke noen verdisaker i de to bankboksene hun hadde. Den ene var tom, og i den andre fantes kun en minneansamling av fotografier og en CD-plate.

Pengene skal heller være fordelt på en leilighet med en takstverdi på like over 770.000 kroner, fondsverdier på cirka 115.000 kroner og om lag 365.000 kroner som er fordelt på fire ulike bankkontoer.

Men det stopper ikke der. Den anerkjente sangeren skal nemlig ha investert i aksjer i blant annet Hennes & Mauritz, Byggmax-gruppen og i spillselskapene Betsson, Cherry og Angler Gaming. Aksjeverdiene samlet utgjør drøyt 645.000 kroner.

Sceneansamlingene er det imidlertid vanskelig å vurdere verdien av siden det regnes som en del av verdien av hennes eget aksjeselskap Lill-Babs Management, som totalt verdsettes til 2,4 millioner norske kroner.

På 1970-tallet kjempet Lill-Babs med store økonomiske problemer etter skilsmissen fra den norske fotballspilleren Kjell Kaspersen. Men hun klarte til slutt å snu trenden gjennom å låne penger og få nytt liv i karrieren takket være ulike musikalske samarbeid.

Tidlig på 1990-tallet fikk privatøkonomien seg et nytt slag, først og fremst grunnet tre konkurser, deriblant hennes forvaltningsselskap Babi Forvaltning AB. Men til og med det «slaget» klarte hun å vende til det bedre.

I 2015 uttalte Lill-Babs at det er andre ting enn penger som har vært viktig i livet for henne.

– Det har ikke vært det viktigste i livet mitt for å si det sånn. Det viktigste for meg er barn, familie, venner – og å omgås dem, sa hun til Aftonbladet den gang.

Likevel har hun altså, takket være fremgang og suksess helt fram til sin død, å etterlate sine nærmeste en mangemillionarv etter sin død.