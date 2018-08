SPENT: Tone Damli i Gran Canaria før debuten på «Love Island». Foto: Maren Wilberg Rostad

Tone Damli: – Helt topp om jeg blir sammenlignet med Triana

GRAN CANARIA (VG) «Love Island»- aktuelle Tone Damli (30) følger i Paradise-Trianas fotspor, men sier hun ikke er redd for å bli stemplet.

– Jeg har aldri vært redd for å bli satt i bås. Man skal ikke være så veldig redd, og jeg er tredve år nå, så det har jeg sluttet med, sier artisten til VG da vi møter henne på Gran Canaria .

Søndag er det duket for premiere på reality-programmet «Love Island» på TV3 , programmet skal ledes av ingen ringere enn artist Tone Damli (30).

Ikke nye «Pærra»

Mens Tone programlederdebuterer med ny sjekke-reality, er Triana Iglesias (36) for veteran å regne etter ti sesonger med «Paradise hotel».

Tone selv har ingenting imot å bli sammenlignet med Triana Iglesias.

– Hvis jeg blir sammenlignet med Triana syns jeg det er helt topp, for jeg digger Triana, og jeg syns hun gjør en strålende jobb på «Paradise hotel». Men – vi er to forskjellige jenter, selv om vi begge leder hvert vårt reality-program.

Hun understreker likevel at «love Island» ikke er en ny versjon av «Paradise hotell».

– Dette er ikke «Paradise hotel», men det er ikke til å unngå at man trekker paralleller. Begge deler er jo reality. Men «Love Island» skal ikke være drevet av sex og alkohol. Men drama, det håper jeg jo det blir. Ellers blir det veldig kjedelig.

Var skeptisk

Mange har spurt seg hvorfor den populære artisten har valgt å bytte beite, og Tone innrømmer at hun i utgangspunktet var skeptisk til å være frontfigur for realityserien. Hun takket likevel ja til et møte med TV3 for å høre mer om konseptet.

– Jeg gikk inn i møtet med en litt negativ holdning, kom ut av møtet og tenkte «herrefred, så gøy!».

Hun brukte likevel lang tid på å tenke på saken, men valgte til slutt å takke ja til å lede programmet. Det angrer hun ikke på.

– Det er ikke til å stikke under stol at jeg syns reality er kjempegøy. Og jeg tenkte at dette her er en fin mulighet for meg til å gjøre mer TV, og å åpne opp nye dører.

–I tillegg er jeg er jo en person som det er lett å selge inn ting til, sier hun og ler.

Sjekke-TV

Selve konseptet til «Love Island» sto sentralt i avgjørelsen.

– Det er fresht, og det er gøy. Handler om folk som skal finne kjærligheten, og kjæresterier er moro.

I «Love Island» flytter fem gutter og fem jenter flytter inn i samme hus, og skal umiddelbart finne en å dele seng med. Nye gutter og jenter dukker opp etter hvert, og deltagerne får da mulighet til å bytte partner. Det er altså duket for drama. Kun ett døgn etter opptak blir dramatikken og romansene vist på TV.

Egen app

Programmet går syv dager i uken. Søndag til fredag vises hva som har skjedd i huset samme døgn, fredager er det egen sending ledet av Tone Damli, lørdager vises en oppsummering av ukens hendelser.

Seerne har også mulighet til å påvirke hva som skjer på «Love Island», gjennom en egen «Love Island»-app.

– Det som er nytt med dette konseptet er at seerne kan være med og bestemme hvem som går videre. De kan være med og stemme på deltagerne, de kan sende inn kommentarer, de kan være med å bestemme hvilke tema-fester de skal, ved å laste ned appen.

Og paret som står igjen til slutt har ikke bare funnet kjærligheten, de stikker også av med en gevinst på 500.000 kroner.

Dagen før hun reiste til Gran Canaria var Tone i studio for å spille inn ny låt:

– Da gjorde jeg det, nå er jeg her, og da er det fullt fokus på «Love Island».

Men selv om Tone lenge har ønsket å jobbe mer med TV, understreker hun at det er artistkarrieren er det viktigste for henne. Hun er ikke redd for at folk skal tro at hun har lagt den på hylla.

– Det har folk sagt om meg i fjorten år, så det er jeg ikke redd for. Og jeg har erfart i løpet av disse årene at ting skjer på mine premisser. Jeg tar mine egne valg, og har jeg lyst til å gjøre TV gjør jeg det, har jeg lyst til å lage musikk, gjør jeg det.