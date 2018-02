Kritikken hagler mot tildelingen av «Årets Spellemann» til Astrid Smeplass

Publisert: 26.02.18 19:12 Oppdatert: 26.02.18 20:11

RAMPELYS 2018-02-26T18:12:26Z

«Årets Tullemann», skriver en kommentator, som i likhet med flere mener at Susanne Sundfør burde fått prisen. Smeplass’ plateselskap er oppgitt over kritikken.

Søndag kveld ble Astrid Smeplass den første kvinnelige vinner av «Årets Spellemann» siden Silje Nergaard fikk prisen for året 2003.

Av 33 «Årets»-vinnere gjennom Spellemann-historien, er Smeplass kun den fjerde kvinnelige.

Men i manges jubel over dette, er det også mange som mener at feil kvinne fikk prisen.

– Forbigåelsen av Susanne Sundfør er helt krise, skriver Bergens Tidendes kulturredaktør Frode Bjerkestrand, under overskriften «Årets Tullemann».

Han påpeker at Astrid S ennå ikke har et album bak seg, og mener at Spellemann-juryen ikke ser ut til å vektlegge kvalitet.

– Musikalsk sett når hun knapt Sundfør til klaviaturet, det tror jeg mange er enige om. Grunnen kan være et at begrepet «kvalitet» er utradert fra Spellemann-oppdraget, skriver Bjerkestrand.

Hevnaksjon

Han lufter også muligheten for at Spellemann har gående en slags hevnaksjon mot Sundfør, som tidligere har kritisert prisens (nå skrinlagte) kjønnsdelinger kraftig – første gang direkte på Spellemann-sendingen for ti år siden.

Tanken støttes av Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten:

– Det er nesten umulig å ikke bli litt konspiratorisk når noen så åpenbart blir forbigått gang på gang, skriver hun.

– Sundfør er den beste blant oss. Derfor er de stadige forbigåelsene helt umulige å forstå, melder Hvidsten, som understreker at hun også liker Astrid S.

Aftenpostens kommentator Robert Gjestad er vel så oppgitt:

– At «Årets Spellemann» er blitt en heder som gis til artisten som er mest populær på Spotify, slik det virker nå, er en for tynn begrunnelse. Et trist knefall for de kommersielle interessene som driver de største aktørene i musikkbransjen, skriver han.

Synes Sundfør får nok

Det er imidlertid langt fra alle som stiller seg bak kritikken. Melodi Grand Prix-aktuelle Ida Maria Børli Sivertsen er ikke enig i tordentalene.

– Det blir aldri riktig med slike utdelinger, og jeg heier på Astrid like mye som Mari, sier Ida Maria, og sikter til Mari Boine, som fikk hederspris på Spellemann.

Ida Maria hadde heller ikke gitt ut noe album da hun vant den anerkjente (nå nedlagte) Alarmprisen i 2007. Året etter ble hun årets nykommer på Spellemann, slik Smeplass ble i fjor.

Søndag kveld gratulerte hun Smeplass på Twitter, og takket 21-åringen for talen hun holdt.

Ida Maria er ikke bekymret for Susanne Sundførs ve og vel.

– Av alle mennesker i hele verden tror jeg at hun får nok åtgaum fra fans og familie. Når det er sagt er det vel ingen som mener at Susanne Sundfør ikke fortjener en egen statue, men det kommer.

Smeplass’ plateselskapssjef, Bjørn Rogstad i Universal Music, rister på hodet av kritikken, og synes det er unødvendig å måtte forsvare en slik pris.

Særlig stusser han over at mangel på albumutgivelse skal bety noe i vår tid, og viser til at Smeplass ga ut 18 låter i 2017, remikser ikke inkludert.

Ikke nådd sin topp

Rogstad viser til en rekke Smeplass-meritter fra 2017:

Mest spilte artist på P3 og Mp3. Tredje mest spilte på P1. Toppet den norske Spotify-listen to ganger. Nordisk gjennombrudd med «Think Before I Talk». Utstrakt livevirksomhet. Doblet antallet fans på sosiale medier.

– Ja, reisen har akkurat begynt og hun har på ingen måte nådd sin topp ennå. Men det er ingen god grunn til ikke å gi en artist «Årets Spellemann».

Smeplass-manager Halvor Marstrander ønsker ikke å kommentere kritikken.

Det gjør derimot Spellemann-styreleder Marte Thorsby. Hun røper at juryen hadde flere verdige vinnere å velge blant.

– «Årets Spellemann» velges etter en helhetsvurdering, men det skal legges vekt på salg og live. Og kvalitet går naturligvis inn som et element i helhetsvurderingen.

Smeplass har til sammen 750 millioner avspillinger på Spotify å vise til. 350 av disse millionene kom i 2017. Et bevis på at artisten når ut til folk, synes Thorsby.

– «Årets Spellemann» skal gis til artisten som har markert seg mest i året som gikk, og da falt vårt valg på Astrid S som en flott og verdig vinner.