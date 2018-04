VETERAN: Tron Soot-Ryen har jobbet i NRK siden 1982. De seks siste årene har han vært programleder i Her og nå. Foto: Jon-Annar Fordal

Programleder tas av lufta etter 35 år i NRK - uten forvarsel

Publisert: 10.04.18 15:54 Oppdatert: 10.04.18 16:06

Verneombudet reagerer sterkt etter at Tron Soot-Ryen fikk den overraskende beskjeden om at han fjernes som hovedprogramleder i «Her og nå».

Det var i mars at Tron Soot-Ryen (61) på kort varsel ble innkalt til møte med ledelsen. Der fikk han vite at han mister jobben som programleder i radioprogrammet «Her og nå», hvor han har vært programleder siden 2012 - uten å ha fått noen forvarsel om dette på forhånd. Det var Medier24 som først omtalte saken.

Medier24 har fått tilgang til en bekymringsmelding om arbeidsmiljøet i radioprogrammet. Der kommer det frem at verneombud Thor Amund Hagen er sterkt kritisk til at Soot-Ryen ikke fikk noen forvarsel.

– Jeg er lei meg

Soot-Ryen bekrefter til VG at det som står i bekymringsmeldingen stemmer.

– Beskjeden kom overraskende. Jeg er selvsagt lei meg for å bli fratatt en arbeidsoppgave jeg trives med, sier han.

Han skal imidlertid fortsette i radioprogrammet, men med andre oppgaver.

– Da blir det å være reporter og lage saker. Det har jeg jo gjort nå også de dagene jeg ikke har vært programleder, da vi er to om den jobben, så det er ikke fremmed for meg. Men jeg liker den umiddelbarheten og direktefølelsen man får i studio på direkten, sier han.

– Og jeg har jo stort sett fått gode tilbakemeldinger som programleder tidligere, legger han til.

I møtet, hvor Soot-Ryen fikk beskjed om at han ikke fikk fortsette som hovedprogramleder, ble årsaken sagt å være fornying av programmet.

– Det er ikke tilsatt ny programleder ennå, så jeg er det fortsatt en stund, sier han.

Programsjef bekrefter endringer

Hagen skriver i bekymringsmeldingen at han aldri har fått noen tegn fra ledelsen om at de vurderte å fjerne Soot-Ryen fra stillingen, og kritiserte ledelsen for at han ikke ble oppfordret til å ha med seg tillitsvalgt på møtet. Han skriver også at enkelte i redaksjonen nå uttrykker at de har blitt mer utrygge på sitt eget ansettelsesforhold.

Programsjef for radio i NRK region midt, Line Gevelt Andersen, sier til medier24 at det ikke er snakk om å fjerne noen fra en stilling og at ingen mister jobben i «Her og nå».

Hun bekrefter imidlertid at det blir endringer i programledelsen.

