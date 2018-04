Ane Dahl Torp har hovedrollen i «Heimebane. I sentral rolle er også John Carew. Foto: Anniken Aronsen

Fem fotballspillere som ble filmstjerner

Publisert: 08.04.18 21:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-08T19:28:17Z

John Carew (38) hylles for innsatsen i «Heimebane» på NRK. Han er ikke alene om å gå fra fotball til film.

Serien er blitt en snakkis med høye seertall de siste ukene. Den som får desidert mest skryt av anmelderne er hovedrolleinnhaver Ane Dahl Torp, men også tidligere fotballspiller John Carew hylles:

«Det som er mer overraskende, er at John Carew er forbløffende bra», skriver VGs anmelder her.

John Carew spilte 91 A-landskamper og scoret 24 mål for Norge før han la opp i 2012. Han var også utenlandsproff.

Karriere-dreiningen mot film putter ham i meget godt selskap:

Vinnie Jones

Slo gjennom som fotballspiller for Wimbledon i 1986 og spilte til sammen 384 kamper i britisk toppfotball. Etter at ballkarrieren ble avsluttet, har han deltatt i en rekke kjente filmer. Blant annet «Lock, stock and two smoking barrels» som VG-anmelderen omtalte som «energisk vold» .

Eric Cantona (51)

En av legendene fra Manchester United som ofte blir trukket frem som en av årsakene til klubbens nye storhetstid. Har medvirket i flere filmer, blant andre «Looking for Eric» som fikk stempelet «koselig» av VG-anmelderen.

Ian Wright (54)

Kjent fra blant annet Chrystal Palace og Arsenal. Etter karrieren opptrådte han i filmer som «Gun of the black sun».

David Beckham (42)

Ble internasjonal stjerne gjennom innsatsen for det britiske landslaget og for blant andre Manchester United. Han trakk seg tilbake som proffspiller i 2013. Allerede i 2002 opptrådte han i filmen «Skru´n som Beckham» som fikk lunken mottagelse.

Han har senere hatt flere roller, blant annet i fjorårets «King Arthur: Legend of the Sword». Sjekk hva VG mente om denne.

Pelé (77)

Edison «Edson» Arantes do Nascimento, bedre kjent som Pelé. Den brasilianske stjernespilleren blir av mange regnet som tidenes beste. Han har også medvirket på film, blant annet Sylvester Stallone-klassikeren «Escape to victory» fra 1981. I et intervju avslørte han sannheten om Stallones fotballferdigheter .

Denne artikkelen handler om John Carew

TV-anmeldelse

Drama