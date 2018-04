NÆRE KOLLEGER: Lill-Babs sammen med en 19 år gammel Carola Häggkvist i 1985. Foto: GP / KREPP / IBL Bildbyrå / / IBLAB

Carola knust etter Lill-Babs’ død

Publisert: 03.04.18 22:57

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-03T20:57:38Z

Underholdningsdronningens bortgang har gått sterkt innpå Carola Häggkvist, som debuterte i rampelyset da Lill-Babs var på toppen.

Nyheten om den folkekjære artisten Lill-Babs kom som en overraskelse på det svenske publikum i dag, selv om hun har slitt med hjerteproblemer. Hun ble lagt inn på sykehus med hjertesvikt 5. mars, da ble det oppdaget at hun lenge har lidd av en ondartet for for kreft.

Carola har skrevet et minneord om Lill-Babs, som hun møtte og samarbeidet med flere ganger i det svenske underholdningslivet.

Jeg setter meg på sengen med hånden foran munnen og kjenner gråten som en klump i halsen. Ord virker små nå … Du var så mye større og gjorde et så mye dypere inntrykk og AVTRYKK i Sverige, i våre liv, i mitt liv, enn jeg noen gang har forstått.

Hun berømmer Lill-Babs for å virkelig leve livet, og skriver at hun nå kan “leve livet” i himmelen hvor ingen sykdom, sorg eller misunnelse finnes.

Der alt er i full harmoni og kjærligheten har nådd sin fullbyrdelse med englers jubelsang når du entrer porten til den gylne by , skriver den personlig kristne artisten.

VGs nekrolog: Den lille storheten

Vår egen Wenche Myhre er også sterkt preget av underholdningsdronningens bortgang.

– Dette er bare helt forferdelig trist. Jeg har grått mye siden jeg fikk beskjeden i morges, fortalte hun til VG tidligere i dag.