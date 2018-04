POPULÆR: Verne Troyer ble tidligere denne måneden hentet i ambulanse og lagt inn på sykehus. Lørdag kom meldingen om at den kjente skuespilleren er død. Foto: Joel Ryan / AP

Austin Powers-skuespiller er død

Publisert: 21.04.18 22:36 Oppdatert: 21.04.18 23:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-21T20:36:35Z

Verne Troyer, best kjent for rollen «Mini Me» i Austin Powers, er død. Han ble 49 år gammel.

Verne Troyer, best kjent for rollen «Mini Me» i Austin Powers og for å være en av verdens laveste, er død. Han ble 49 år gammel, det skriver kjendisnettstedet TMZ .

Ifølge en uttalelse fra familien døde han lørdag. På Instagram skriver familien at «Det er med stor trishet og tunge hjerter vi skriver at Verne gikk bort i dag.(...) Verne var et utrolig omsorgsfullt individ. Han ville få alle til å smile, være glade og le.»

Hasteinnlagt

Troyer ble mandag kveld i all hast fraktet til sykehus, skriver flere amerikanske medier, deriblant People. Ifølge nettstedet ble ambulansepersonell ble tilkalt til huset hans klokka 20.34 amerikansk tid.

Ifølge TMZ var Troyer kraftig beruset - og opprørt - da han ble hentet av ambulansen. Like etter ble han lagt inn på sykehuset.

Skuespilleren har lenge slitt med alkoholisme og april i fjor ble han lagt inn til avvenning.

– Flere av mine fans er bekymret, så jeg vil gjerne oppklare en veldig personlig sak. Jeg har slåss mot alkoholavhengighet, og mens det ikke alltid har vært en enkel kamp, er jeg villig til å fortsette å slåss dag etter dag, uttalte han til People etter innleggelsen.