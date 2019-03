TILBAKE I VARMEN: James Gunn kommer likevel til å regissere «Guardians of the Galaxy vol. 3». Foto: Jordan Strauss / Invision

Disney snur: James Gunn gjeninnsatt som «Guardians of the Galaxy»-regissør

Det skapte massive protester, blant annet fra hovedrolleinnehaverne, da Disney valgte å sparke James Gunn etter det dukket opp flere år gamle Twitter-innlegg.

Fredag ble det kjent via Deadline at James Gunn likevel skal regissere den tredje installasjonen av «Guardians of the Galaxy». Ifølge bransjenettstedet ble valget om å gjeninnsette regissøren tatt for flere måneder siden.

Det dukket i sommer opp flere år gamle Twitter-meldingen hvor Gunn fleipet om pedofili og voldtekt. Disney -sjef Alan Horn gikk deretter ut og sa at holdningene og uttalelsene ikke var forenlige med studioets verdier. Gunn ble derfor sparket.

Gunn på sin side gikk ut og beklaget på det sterkeste, og hevdet at han så på seg selv som en provokatør i starten av sin karriere.

– Mine ti år gamle ord var totalt mislykkede forsøk på å provosere. Jeg har angret på dem i mange år – ikke bare fordi de var teite, lite morsomme, ufølsomme og absolutt ikke så provoserende som jeg håpet, men også fordi de ikke speiler den personen jeg er i dag eller har vært på en god stund, sa han i en uttalelse.

Både fansen og skuespillerne i «Guardians of the Galaxy» strømmet til for å støtte regissøren.

I et åpent brev skrev skuespillere Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Dave Bautista, Pom Klementieff, Karen Gullian og Michael Rooker at de ønsket at James Gunn skulle komme tilbake som regissør i den tredje filmen.

Nå får de ønsket sitt oppfylt. Det blir muligens en stund til den tredje filmen kommer på lerretet. James Gunn er nemlig aktuell som regissør i oppfølgeren til «Suicide Squad» som er under planlegging. Det er forventet at innspillingen starter i september.