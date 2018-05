Foto: Rebecca Blackwell / TT / NTB scanpix

Daniel Craig tilbake som «James Bond»- skal ha blitt tilbudt én milliard for å returnere til rollen

Publisert: 30.05.18 04:50

Daniel Craig (50) sa han heller ville «kutte over håndleddene» enn å gå tilbake til Bond-rollen. Nå er han trolig på settet i Spania, klar med sin femte «James Bond» film.

Det var etter innspillingen av «Spectre» skuespilleren kom med den famøse uttalelsen at han heller ville kutte håndleddene enn å spille i nok en «James Bond»- film.

– Jeg vil ikke unnskylde det, men det var to dager etter den siste filminnspillingen og jeg ble spurt om jeg ville gjøre en film til, sa Craig etter intervjuet i 2015.

Én milliard i lønn

Han la til at den eneste grunnen til at han kunne vurdere å gjøre flere James Bond-roller, var pengene.

Bond-produsentene Michael G. Wilson og Barbara Broccoli i EON Productions kunngjorde torsdag at produksjonen av neste «James Bond»-film skal starte i desember i Pinewood Studios i London.

Ifølge The Guardian ble han tilbudt over én milliard kroner for å gjøre to James Bond filmer til, og allerede tirsdag var stjernen på plass på det som ser ut som et Bond-sett i Cardona i Spania, melder TMZ.

Produsentene bekreftet også at Daniel Craig er tilbake i rollen, og at filmen skal regisseres av Danny Boyle, kjent fra blant annet «Trainspotting» og «Slumdog Millionaire».

Ifølge filmdatabasen Imdb er filmen i pre-produksjonsfasen.

Boyle har tidligere regissert Craig i en åpningsseksvens for OL i London i 2012, i en Bond-inspirert sekvens.

Craig tok over sin første James Bond-rolle da han spilte i filmen «Casino Royale» i 2006. Den siste Bond-filmen han spilte inn var «Spectre», som fikk terningkast 5 av VGs anmelder.

Bond-regissør: – Daniel Craig er den beste James Bond

Den kommende filmen, den 25. i rekken, får premiere i Storbritannia 25. oktober 2019, og i USA 8. november, ifølge produsentene.