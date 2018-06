FRISKMELDT: Di Derre-sjef Jo Nesbø er friskmeldt og klar for sommerens konserter - den første i Lillestrøm torsdag. Foto: Jan Petter Lynau

Jo Nesbø ute av sykehuset

Publisert: 12.06.18 19:42 Oppdatert: 12.06.18 19:57

RAMPELYS 2018-06-12T17:42:25Z

Ble slått ut av blodforgiftning, men utskrevet fra sykehuset og klar for Di Derre-konsert i Lillestrøm førstkommende torsdag.

Di Derre-frontfiguren ble akutt lagt inn på sykehus før helgen, slik at to planlagte konserter i Skien og Drøbak måtte avlyses. Mandag ble Jo Nesbø imidlertid utskrevet fra sykehuset, og apparatet rundt bandet opplyser nå at torsdagens konsert i Lillestrøm går som planlagt.

– Det var en blodforgiftning sånn ut av det blå. Selvfølgelig alvorlig om jeg ikke hadde kommet meg på sykehus, men det gjorde jeg altså, forteller Nesbø til VG.

Det var midtveis i forrige uke at Jo Nesbø plutselig ble dårlig og med en hurtig stigende feber som gjorde at han ble hasteinnlagt, men nå bekrefter han overfor VG at formen er stigende og at sykehusoppholdet ikke vil hemme ham på de kommende Di Derre-konsertene.

Han innrømmer at det ikke var noen særlig god opplevelse å ligge i en sykehusseng istedenfor å innlede Di Derres jubileumsturné.

– Det var naturligvis kjipt. Overfor arrangør og resten av bandet som hadde gledet seg, men først og fremst overfor alle de publikummerne som hadde kjøpt billetter og satt av kvelden, sier Jo Nesbø.

– Vil helgens avlyste konserter i Skien og Drøbak bli satt opp igjen senere?

– Nå steppet vel både CC Cowboys inn for oss i Drøbak og Trang Fødsel i Skien, men jeg håper iallfall at vi kan komme tilbake en annen gang. Det er jo alltids nye somre, sier han.

Flere intervjuavtaler og andre markeringer i forbindelse med det ferske Di Derre-albumet «Høyenhall» ble avlyst på grunn av Nesbøs blodforgiftning.

«Høyenhall» er den første studioplaten med nytt materiale på tyve år fra Di Derre. Bandet skal også markere 25-årsjubileum i sommer. Timingen for sykehusinnleggelsen av Nesbø var med andre ord ikke helt optimal.

I en SMS til VG bekreftet Jo Nesbø selv dette rett før helgen.

– Hvordan det går? Vel, det er jo ekstremt dårlig timing siden Di Derre skulle ha to konserter i helgen og starter promo av ny plate i dag. Så som svar får jeg vel gjøre min del av jobben med å sitere fra «Det går fint»-singelen vår: Det går fint når jeg ligger helt stille, skrev Nesbø.

Som nå altså er restituert - og klar for Lillestrøm torsdag kveld!