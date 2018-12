FÅR KRITIKK: Sarah Rose Summers måtte beklage sin egen ordbruk etter å ha fått hard medfart i sosiale medier. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Miss USA hånet missekolleger i skjønnhetsskandale

Sarah Rose Summers brukte sterke ord i beskrivelsen av to av sine konkurrenter. Etterpå så hun seg nødt til å unnskylde på sin egen Instagram.

I disse dager arrangeres den store internasjonale skjønnhetskonkurransen «Miss Universe» i thailandske Bangkok. Der skal kvinner fra hele verden konkurrere.

Men noen ganger går det litt over styr. Det skjedde blant annet i en Instagram-video, der tre av deltagerne Sarah Rose Summers (24, Miss USA ), Valeria Morales (20, Miss Colombia ) og Francesca Hung (24, Miss Australia) snakket om konkurransen de er med i.

Og det var her at Miss USA, Sarah Rose Summers, snakket negativt om to andre konkurrenter, nemlig H'Hen Nie (26) fra Vietnam og Rern Sinat (23) fra Kambodsja. Det skriver flere medier, deriblant Fox News og Elle.

– Hva synes dere om Vietnams Nie? Hun er så søt og later som hun er veldig god i engelsk. Og hvis du så stiller henne et spørsmål etter at dere har hatt en lang samtale, så nikker hun bare og smiler, forklarer Summers i videoen, før hun gjør sin egen lille parodi på en nikkende og smilende Nie fra Vietnam.

Senere i videoen gir hun også et stikk til Miss Kambodsja, Rern Sinat.

– Miss Kambodsja er her, men hun snakker ikke et ord engelsk. Samtidig er det ikke et eneste menneske her som snakker hennes språk. Kan dere forestille dere det? Stakkars Kambodsja, sier hun.

Videoen kan du se her:

Klippet er gått viralt på sosiale medier, og mange har uttrykt sin store skuffelse over Miss USA. Noen går så langt som til mene at hun uttrykker fremmedhat.

Etter all kritikken så Sarah Rose Summers seg nødt til å legge ut et innlegg på sin egen Instagram. Der unnskylder hun sine egne uttalelser.

«I et øyeblikk der jeg forsøkte å uttrykke det motet som mange av mine søstre har, sa jeg noe som jeg nå innser kan forstås som mangel på respekt, og det beklager jeg. Mitt liv, mine vennskap og min karriere er bygget opp rundt det faktum at jeg er en lidenskapelig og empatisk kvinne. Jeg ville aldri med vilje skade eller såre et annet menneske. Jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til å snakke med Miss Vietnam og Miss Kambodsja om denne saken. Det er det som betyr mest» , skriver hun.