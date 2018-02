MØTER WILLIAM OG KATE: Magnus Carlsen skal møte britiske prins William. Foto: Ole Kristian Strøm, VG

Magnus Carlsen skal møte prins William

Publisert: 31.01.18 22:55

Sjakkgeniet møter den britiske prinsen når han og hertuginne Kate kommer til Norge torsdag.

Det bekrefter Magnus Carlsens manager Espen Agdestein til VG.

Møtet skal etter planen skje på MESH, som er et kontorfellesskap for oppstartsbedrifter i Oslo. Prinsen skal møte fire bedrifter, og Carlsens selskap, Play Magnus, er et av dem.

Besøket vil skje omtrent klokken 16.00 torsdag ettermiddag. Det blir også møter med norske og britiske gründere, som driver med prosjekter rundt miljø, mental helse og velferd. Hertuginnen blir ikke med på MESH-besøket.

Det britiske hertugparet skal være i Norge i to dager. Fredag skal de besøke Hartvig Nissens videregående skole , der «Skam»-serien ble spilt inn. I tillegg til å snakke med elever og lærere der, får hertugparet også møte skaperne og skuespillerne fra «Skam»-universet. Temaet for besøket er mental helse, som den britiske kongefamilien, i likhet med det norske kronprinsparet, er sterkt engasjert i.

Besøket i Norge kommer etter et to dager langt besøk i Sverige, der paret fikk prøve seg på bandy .

Slik ser programmet i Norge ut for hertugparet:

Torsdag 1. februar:

- Ankomst Gardermoen torsdag formiddag. Kronprins Haakon og Mette-Marit tar imot.

- Mottakelse med kongeparet på slottet. Lunsj med flere medlemmer av kongefamilien. Felles fotografering i fuglerommet.

- Om ettermiddagen er det omvisning i Slottsparken og Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark. Her vil hertugparet også møte publikum.

- Ettermiddagsbesøk hos MESH i Tordenskiolds gate, kontorfellesskapet for oppstartsbedrifter sammen med kronprinsparet.

- Kongeparet holder offisiell middag på slottet med gjester fra regjeringen, veteraner og forsvarsansatte i tillegg til næringslivet. Taler av kong Harald og prins William.

Fredag 2. februar

- Besøk på Hartvig Nissen skole. Møte med aktørene i serien Skam.

- Privat lunsj hos kronprinsparet på Skaugum.

- Besøk i Holmenkollen-anlegget, og møte med junior-hoppere, og Tryvann, der det er skiskole for barn og friluftsaktiviteter med pølsegrilling. Her tar også Kate og William offisiell avskjed med det norske kronprinsparet.

- Avreise fra Gardermoen på ettermiddagen.