LIKHETSTREKK: I både «Århundrets Stemme» og «Stjernekamp» konkurrerer artister i sangprestasjoner. Her er programledere Ivar Dyrhaug, Guri Solberg og Bertine Zetlitz fra premieren.

NRK reagerer på «Århundrets Stemme»: – Uklokt av Monster

Publisert: 05.03.18 21:56 Oppdatert: 05.03.18 22:59

Både i «Århundrets Stemme» og «Stjernekamp» kjemper allerede etablerte artister om å hevde seg i ulike sjangere. De er også begge produsert av Monster.

Lørdag var det premiere på TV 2s nye underholdningsprogram «Århundrets Stemme». Konseptet går ut på at artistene som deltar synger låter fra et tiår, fritt innenfor sjanger og artist.

– Vi har jo hatt en dialog med Monster om dette da vi ble gjort kjent med at de hadde et sånt program i produksjon. Vi har sagt til dem at vi mener at det er uklokt å lage konsepter som ligger så tett opp mot hverandre, fordi det skaper forvirring hos publikum, sier NRKs eksternsjef Petter Wallace til VG.

Han gikk i januar ut i bransjenettstedet Kampanje og ba om et møte med Monster for å avklare om «Århundrets Stemme» berører rettighetsmessige utfordringer.

– «Århundrets kopi»

Flere andre har reagert på likhetstrekk mellom de to programmene, inkludert VGs anmelder Tor Martin Bøe.

– Ja, det høres ut som «Stjernekamp» med innlagt historietime, skriver han under tittelen «Århundrets kopi», og ga første episode en treer på terningen.

Wallace forteller at det er en utfordring med dårlig rettslig beskyttelse av formater både i Norge og internasjonalt.

– Vi må derfor vurdere om det er dårlig forretningsmessig praksis, ikke om det er plagiat.

Både Monster og NRK, samt opphavskvinne Vibeke Sørlie, eier rettighetene til «Stjernekamp». Monster er også deleier av «Århundrets Stemme» sammen med TV 2.

– Det betyr at det aldri er klokt å kannibalisere på sitt eget produkt. Men dette rammer ikke NRK, det er lett at de rammer sin egen virksomhet, sier Wallace.

Han vil likevel ikke kalle det en konflikt, og forteller at NRK har hatt en åpen dialog om problemstillingen med Monster.

– Det er åpenbart at Monster ikke ser det på samme måte som oss, men det er kanskje forståelig.

– Jeg kan se at Monster har lagt konseptene for nære hverandre, og mener at det er grunnlag for å si det etter å ha sett programmet, sier han, men ønsker ikke å utdype utover det.

Flere har også uttrykt misnøye over programmet på Twitter, og kaller «Århundrets Stemme» en kopi av «Stjernekamp».

Uenig i kritikken

På kritikken svarer administrerende direktør i Monster, Ingvild Daae, at produksjonsselskapet anser programmene som to forskjellige formater.

– Formatene har velkjente drivere som mange andre talentkonkurranser, men de skiller seg tydelig fra hverandre, skriver hun i en SMS til VG.

Hun påpeker at i «Stjernekamp» så utfordres artistene i ulike sjangere fra uke til uke, og at de får hjelp av en spesialist.

– I «Århundrets Stemme» skal kjente artister konkurrere i å skape magiske øyeblikk med sine tolkninger fra de siste 100 årene. Hvert program handler om et historisk dypdykk ned i et nytt tiår, svarer hun.

Heller ikke TV 2 mener programmene er for like.

– Dette er to ulike konsepter. Det er ikke nytt at et selskap produserer programmer som har elementer som ligner på hverandre, skriver TV 2s programredaktør Jarle Nakken i en mail til VG.

Han trekker fram «Anno» og «Farmen» som eksempler.

– Det er ulike konsepter, men begge handler om en historisk tidsreise som rammer inn historiefortellingen. Det er med andre ord helt naturlig at TV-konsepter har likhetstrekk og dette er en del av utviklingen på samme måte som at alle biler stort sett har fire hjul.

Nakken mener det kommer til å bli tydeligere utover i sesongen at «Århundrets Stemme» skiller seg fra «Stjernekamp» som konsept.

– Jeg er veldig fornøyd med starten på «Århundrets stemme» og gleder meg til fortsettelsen, skriver han.

Det til tross for at «Århundrets stemme» bare hadde 399.000 seere under første sending lørdag.

– Vi er veldig godt fornøyd med premieren. 400.000 seere og en andel på over 30 prosent i dagens TV-marked er sterkt, sier Nakken.

«Stjernekamp» har til sammenligning ligget på et snitt på litt over 700.000 seere.