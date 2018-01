HA DET, SOSIALE MEDIER: Meghan Markle blir ikke lenger å se eller høres privat på sosiale medier. Foto: Dominic Lipinski / TT / NTB Scanpix

Meghan Markle stenger sosiale medier

Publisert: 09.01.18 22:08

RAMPELYS 2018-01-09T21:08:37Z

Det kommende medlemmet av det britiske kongehuset følger tradisjonen og tar farvel med sosiale medier.

Den amerikanske skuespilleren skal gifte seg med prins Harry i mai, og forberedelsene til det store bryllupet i Windsor er i gang. Og tradisjonen tro så passer det seg ikke lenger at Markle opererer på sosiale medier. Kensington Palace bekrefter overfor AP at Meghan Markle har stengt sine kontoer på Facebook, Twitter og Instagram.

Det britiske kongehuset sier ifølge AP at Markle takker alle som har fulgt henne på sosiale medier gjennom årene, selv om hun ikke har tatt dem i bruk på en stund.

Kensington Palace har sine egne kanaler på sosiale medier, hvor nytt om Markle kan finnes i fremtiden.

Markle og prins Harry hadde i dag en av sine første offisielle opptredener sammen, til stor ståhei. De to besøkte en radiostasjon i den sørlige bydelen Brixton i London. Her besøkte de en radiostasjon som lar unge få jobbtrening.

Markle ble i følge The Guardian heiet på av flere hundre fremmøtte i Brixton. De gjør et poeng av at hun brukte klær fra kjeden Marks & Spencer, som er en kjede for «vanlige folk».