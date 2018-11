SØNNER: Et offisielt forlovelsesbilde av prins William og Catherine Middleton fra desember 2011, og det offisielle forlovelsesbildet av Harry og Meghan fra desember 2017. Foto: CLARENCE HOUSE / MARIO TESTINO / ALEXI LUBOMIRSKI / AFP

Fergie om Kate og Meghan: – Diana hadde vært så stolt!

Sarah Ferguson sier avdøde prinsesse Diana hadde vært svært stolt av sønnenes valg av ektemaker.

Publisert: 24.11.18 03:40

Det var i et intervju på «Good Morning Britain» hertuginnen av York snakket om bryllupet til prins Harry og Meghan Markle, ifølge People . Ferguson, ofte omtalt som Fergie, mente Diana ville ha elsket hvert minutt av sønnenes brylluper.

– Hun ville virkelig vært så stolt. Selv før de hadde giftet seg, ville Diana ha tenkt «Jeg kan ikke tro hvor bra guttene har gjort det». De er en virkelig heder for henne, sier hun.

Fergie, som ofte fikk omtale for sin oppførsel i den kongelige familien, snakket også om at Diana ville ha vært imponert over hvordan både hertuginne Kate og hertuginne Meghan har håndtert overgangen til å bli en del av den britiske kongefamilien.

– Jeg tror helt ærlig at hun ville vært så stolt av fantastiske Meghan og Catherine også. Hun ville hatt lyst til å gi dem en klem og si «Dere gjør det bra.»

Hertuginnen av York var gift med prins Andrew, og er mor til prinsesse Beatrice og prinsesse Eugenie. Hun var Dianas svigersøster, og sier hun minnes hennes enorme omtanke og medfølelse, og at «ingen fikk meg til å le som henne.»