KLAR FOR NORSK SEIER: Kyle MacLachlan, her fra Showtime Emmy Eve Nominees Celebration i LA i september. Foto: LISA O'CONNOR / AFP

«Twin Peaks»-stjerne skal spille Roosevelt i NRKs nye dramaserie

RAMPELYS 2018-11-27T09:29:33Z

Kyle MacLachlan har takket ja til å portrettere president Franklin D. Roosevelt i den nye norske dramaserien «Atlantic Crossing».

Publisert: 27.11.18 10:29 Oppdatert: 27.11.18 10:46

Det melder NRK i en pressemelding.

59-åringen fra Washington har spilt i utallige filmer og serier, og er mest kjent for rollen som Dale Cooper i «Twin Peaks». For rollen vant han Golden Globe for beste skuespiller for TV-seriedrama, en pris han også ble nominert til i 2017.

I tillegg har han hatt småroller i filmer som «The Hidden», «The Doors», «The Flintstones» og «Showgirls», samt i TV-serier som «Sex and the City», «Desperate Housewives» og «How I Met Your Mother».

Nå skal han altså portrettere president Franklin D. Roosevelt i «Atlantic Crossing», NRKs nye storstasing. Fra før av er Broen-profil Sofia Helin bekreftet klar – hun skal spille prinsesse Märtha .

– Kommer med et voldsomt ansvar

I serien følger vi kronprinsessens flukt fra Norge til Det hvite hus. I serien blir Märtha, som spilles av svenske Sofia Helin, en uformell, men sentral maktfigur i Washingtons politiske kulisser, skriver NRK i pressemeldingen. Under 2. verdenskrig ble Märtha den aller nærmeste til Roosevelt, som skal spilles av nevnte MacLahlan.

– Å spille noen som er så kjent som Franklin D. Roosevelt kommer med et voldsomt ansvar. Han var en veldig kompleks person, som amerikanske presidenter ofte er. Fysikken hans er også interessant, han led jo av polio og kommer til å sitte i rullestol i brorparten av filmen. Jeg tenkte at det ville være litt av en utfordring, sier MacLachlan til NRK.

Han forteller også at han bruker mye tid på å lære om norsk krigshistorie, noe han ikke kunne så mye om fra før.

– Det var ikke bare på grunn av Roosevelt jeg ville gjøre dette. Manuset er veldig godt, og materialet i denne historien er interessant. Dette til tross for at jeg aldri hadde truffet Alexander før, fortsetter amerikaneren.

Kommer på skjermen i 2021

Serien, som kommer til å gå over åtte episoder, produseres av Cinenord for NRK og går i opptak i desember i Praha. Der har de bygget en tro kopi av kontoret i Det hvite hus da president Franklin Rooseveldt. I tillegg blir deler av serien spilt inn i Norge. Serien blir lansert i januar 2021, forteller produsent Alexander Eik.

– Vi kommer til å bruke syv-åtte måneder på å filme handlingen som utgjør åtte timer drama. Der er det alle fire årstider i historien vår, og etterarbeidet (klipp, redigere lyd, legge på musikk, visuelle effekter) er også en veldig tidkrevende prosess. Det kommer til å ta mye tid.