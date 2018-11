PR-TABBE: Danmarks filmstjerne Viggo Mortensen kom i hardt vær denne uken da han brukte «n-ordet» under promoteringen av sin nye film. Foto: AP

Viggo Mortensen måtte beklage bruk av «n-ordet»

Den danske Hollywood-stjernen Viggo Mortensen måtte denne uken beklage at han hadde brukt ordet «nigger» i promoteringen av sin nye film.

Mortensen spiller mot den afroamerikanske skuespilleren Mahershala Ali i filmen «Green Book» som har premiere 21. november i USA . IMDBs lesere som har sett førpremiere av filmen, har gitt den karakteren 7.9/10.

I filmen spiller dansken Tony Lip, en fordomsfull italiensk-ættet amerikansk dørvakt som blir sjåføren til rollefiguren til Ali, som er en talentrik pianist på turne i Sørstatene på 60-tallet.

Det var under en spørsmålsrunde i forbindelse med promoteringen av filmen denne uken at Mortensen, som satt ved siden av Ali, begikk tabben.

– Folk sier ikke «nigger» lenger, sa han.

Senere sa Mortensen at han prøvde å fortelle at «mange brukte n-ordet i dagligtalen på den tiden filmen finner sted.»

Ifølge buzzfeednews skal en del av tilhørerne ha blitt sjokkert og tvitret om hendelsen.

– Det var som om oksygenet umiddelbart forlot rommet, sa en tilhører i en Twitter-melding.

– Ikke et debattema

I en lengre uttalelse etter opptrinnet kom Mahershala Ali med en uttalelse hvor han blant annet sa dette:

«Bruket av ordet blant svarte har vært debattert lenge.(...) Bruken av ordet av folk som ikke er svarte, er ikke et debattema.»

I en uttalelse til Buzzfeed News la Mortensen seg paddeflat:

– Selv om min intensjon var å uttale meg mot rasisme, har jeg ingen rett til selv å forestille meg hvor smertefullt det er å høre dette ordet – uansett kontekst – spesielt fra en hvit mann, sa han.

Hans motspiller Mahershala Ali reagerte også sterkt på uttalelsen.

– Uansett hvor velment eller intellektuell denne samtalen hadde vært, var det ikke passende for Viggo å si n-ordet, sa han til Variety .

– Han gjorde det klart for meg at han er klar over dette og han beklaget sterkt umiddelbart etter at spørsmålsrunden var over, sa Ali.