BLOMSTER: Med blomsterarrangement formet som den klassiske «syre-smileyen» ble Keith Flint gravlagt i Essex fredag. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Tusenvis av fans tok farvel med The Prodigy-vokalist

Fans av The Prodigy og Keith Flint ble oppfordret til å lage liv da den avdøde vokalisten ble gravlagt fredag.

Flint, vokalist i den engelske bandet The Prodigy, ble gravlagt ved St. Mary’s Church i Essex i England. Han ble 49 år.

Flints kone Mayumi Kai og bandmedlemmene i The Prodigy, Leeroy Thornhill, Maxim og Liam Howlett var blant de til stede i gravfølget. De to sistnevnte var med og bar kisten. Trommeslager Leo Crabtree og skuespiller Paul Kaye, kjent fra «Game of Thrones», holdt lovtaler.

LAGDE LIV: Med bandets velsignelse byttet Prodigy-fansen mellom sorg og glede foran gravfølget. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

En stor mengde fans hadde møtt opp for å hylle og feire livet til artisten. På forhånd hadde resten av bandet, via sosiale medier, oppfordret fansen til å møte opp og «løfte taket» langs veiene i Essex, foran gravfølget.

Ifølge BBC fulgte flere tusen fans oppfordringen, og skiftet mellom å feire vokalistens liv med rop og sørge over hans bortgang med tårer.

DØDE: Keith Flint, vokalist i The Prodigy, døde tidligere denne måneden. Foto: Joe Giddens / PA Wire

Ba om donasjoner

Familie av Flint ba sørgende i begravelsen om å donere penger til et utvalg veldedige formål, inkludert psykisk helse, kreftforskning og hjemløse dyr.

Keith Flint døde 4. mars. Tidligere denne måneden bekreftet rettsmedisinerne at nittitallsstjernen tok sitt eget liv.

Flint var visuell frontmann i bandet, som regnes som pionerer innenfor elektronisk musikk på nittitallet. Bandet ble nylig bekreftet til Pstereo-festivalen i Trondheim, men etter Flints bortgang ble alle fremtidige konserter avlyst, også på Pstereo.

Publisert: 29.03.19 kl. 22:42