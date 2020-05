AVLYST: Festivalsommeren 2020 er avlyst. Det har kostet Kultur-Norge halvannen milliard kroner kun på to måneder, viser en ny rapport. Foto: Frode Hansen

Anslår at 1,5 milliarder er tapt for norsk kulturliv

Ny rapport antyder enorme tapstall for kulturnæringen som følge av coronakrisen, etter bare to måneder før sommeren setter inn.

– Rapporten bekrefter våre mistanker om hvor hardt kultursektoren er rammet av coronarestriksjonene, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet i en uttalelse.

Kulturrådets analyse er utført i samarbeid med Menon Economics og BI: CCI. Leo Grünfeld, som leder Menons corona-gruppe, kaller dette «intet annet enn dramatisk».

– Selv om offentlig sektors rolle er betydelig i deler av kultursektoren, ser vi at over en tredjedel av inntektene likevel er blitt revet vekk. Det handler om at alle ledd i næringen er kraftig berørt. Det helt avgjørende spørsmålet nå er hvor lenge dette varer. Vi kan alle klare oss på 2/3 av inntektene en kort periode, men varer det lenge så snus hverdagen på hodet, sier Grünfeld i pressemeldingen.

Det var den 24. april i år at kulturminister Abid Q. Raja måtte meddele Kultur-Norge at forbudet mot arrangementer som samler flere enn 500 ble utvidet til 1. september.

Tidligere i april var beskjeden at alle idrett- og kulturarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem mennesker, vil være forbudt fram til 15. juni.

Dermed måtte flere store sommerfestivaler, spel og andre arrangement avlyse.

– Det er ikke med lett hjerte jeg må gjøre dette. For alle arrangørene vil avholde sitt arrangement, alle artistene vil helst spille og de som skal spille kamp vil helst være der og vise seg verdig i kampen. Og ikke minst vil alle vi som deltar som tilskuere helst være der, sa Raja på pressekonferansen i april.

Ifølge Kulturrådets rapport er det musikkfeltet som er hardest rammet, der hele 50 prosent av inntektene anslås å ha falt bort fra 12. mars og ut april.

I scenekunstfeltet er tallet 42 prosent, mens det er 35 prosent for visuell kunst, 25 prosent for museums- og kulturarvfeltet og 23 prosent for bokbransjen.

– Coronapandemien kommer til å få konsekvenser langt frem i tid. I ukene som kommer vil vi fortsette å samle kunnskap, og foreslå tiltak som kan gjøre at kultursektoren kommer seg gjennom denne krisen, sier Kulturrådets direktør, Kristin Danielsen.

Rapporten påpeker at det blant annet i musikkfeltet er en hel næringskjede som blir rammet.

– Det er ikke overraskende live-bransjer som musikk og scenekunst, som er hardest rammet. Når vi har beregnet inntektsfallet har vi sett på hele verdikjeden til den enkelte bransje, ikke kun salget til forbruker. Når en konsert avlyses, er det mange aktører som mister inntekten sin, ikke bare musikerne, sier professor Anne Britt Gran ved BI: CCI.

Publisert: 14.05.20 kl. 10:31

