DØDE: Bobbi Kristine Brown døde i 2015. Nå er ekskjæresten Nick Gordon død. Foto: Donald Traill / AP / NTB scanpix

Bobbi Kristina Browns ekskjæreste er død

Nick Gordon, som var kjæresten til Whitney Houstons datter Bobbi Kristina Brown, er død. Han ble 30 år gammel.

Bobbi Kristina Brown døde i 2015 kun 22 år gammel. Hun ble funnet livløs i et badekar, og var i koma frem til hun døde nesten seks måneder senere.

Whitney Houston ble også funnet livløs i et badekar tre år tidligere. Legen klarte ikke å gjenopplive popdronningen, og hun ble erklært død på stedet – 48 år gammel.

Kort tid etter Browns dødsfall ble hennes kjæreste Nick Gordan anklaget for å ha forårsaket hennes død. Han var tidligere anklaget for å ha mishandlet henne.

Browns familie mente Gordon for å ha gitt henne en «giftig cocktail» før han holdt hodet hennes under vann i badekaret. Gordon var imidlertid ikke siktet for en kriminell handling i forbindelse med Browns dødsfall.

Dødsårsaken til Houstons datter viste seg å være en blanding av drukning og dop, hun skal ha hatt kokain, alkohol, morfin og andre medikamenter i kroppen da hun ble funnet.

Over ett år senere ble Gordon funnet ansvarlig for hennes død i et sivilt søksmål. Han ble dømt til å betale over 300 millioner kroner.

Ifølge nyhetsbyrået AP bekrefter Gordons advokat, Jos S. Habachy, at hans klient er død. Advokaten skal ikke ha opplyst noen dødsårsak.

Ifølge Daily Mail døde 30-åringen nyttårsaften etter en overdose. Avisen skriver at han skal ha blitt tatt med til sykehus hvor han skal ha hatt flere hjerteinfarkt før han døde.

Publisert: 02.01.20 kl. 03:42

