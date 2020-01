SØKER KJÆRESTE: Årets «Love Island»-deltagere. Foto: TV2

Kjedelig kjærlighetsøy

Bytt ut deltagerne i «Love Island» med castingen i «Danskebåten», og jeg skal vurdere å se på.

«Love Island Norge»

Norsk datingreality på TV2 Sumo, hver dag kl. 15.30,

Programleder: Morten Hegseth

– Jeg liker sånne som deg, du er blond og har blå øyne.

– Jeg har grønne da.

– Ja, men de passer kjolen din.

Det er det nærmeste man kommer «Paradise Hotel» i humor. Og ikke særlig mye lengre. Utfordringen er at disse realitykonseptene har blitt vannet ut for lengst. Første runde «Love Island» gikk ikke godt hjem hos anmeldere som krevde mer alko og action. Men i tro med den forutsigbare TV-formelen, virker lite å være nyskapende i runde to.

Introduksjoner à la «alltid kveldens hype-man», «look at this face», og «flammeblåser med temperament» gir déjà vu. Men ord sier mindre enn handling, dessverre. Thammy fra Larvik liker gutter som liker moren sin. Det gjør tilfeldigvis Natan fra Sarpsborg. For et sammentreff, dere. Dessverre, er det langt mer interessant å se programlederen selv, Morten Hegseth, prate med sin mor i en egen liten TV-serie i forkant av programmet, enn deltagernes egne samtaler som stort sett er intetsigende og kjedelige.

Igjen resirkuleres ideen om at du er mest verdt om du bruker hjernekapasiteten din og pengene dine på å se digg ut, fremfor å filosofere over livet og verden. Selv om deltagerne innimellom vil ha deg til å tro de bryr seg om noe annet. Eskild fra Oslo sier han liker jenter som bare er seg selv og ikke bryr seg om hva andre tenker, for eksempel. Vel. Da har du sjekket inn på feil kjærlighets-øy, for dette handler jo åpenbart om å tenke på hva andre tenker om deg. Likevel kan det virke som om deltagerne selv tidvis tviler på om vi som ser på er klare over dette. Insisteringen om at «herregud de er så pene», «vi er så pene», «hun er så pen», «du er veldig pen» gjentas til det krampaktige, som om hvis ikke det ble sagt nok ganger, var det heller ikke sant. Apropos det å gi ting inn med teskje, stiller denne voice-overen i en helt egen klasse, som snakker til deltagerne som om de skulle høre det han sier, i beste barne-TV-stil. Skulle likt å vite begrunnelsen for dette valget.

I en mediemettet verden der fiksjonen kommer med det ene mer komplekse plotet og karakterene enn det andre, og publikum krever mer, stusser jeg over at ikke en realityserie som dette, prøver på det samme. Noen deltagere påstår at de har felles interesser. Men jeg skjønner ikke hva disse er. Hvis noen har hobbyer, så er de enten gode på å skjule disse, eller så er det klipperen som snyter oss for avslørende opptak.

God reality handler ikke så mye om konkurransene eller plassen man er på i seg selv, ei heller må man trenge å drite ut deltagere over manglende kunnskaper. Det er personlighetene og hvem de er gjennom handling og hva de sier, som er det interessante. Derfor skjønner jeg ikke hvorfor det er forbudt å caste deltagere med selvironi og humor. Selv det britiske dating-gameshowet «Naked Attraction», som ene og alene handler om å dømme folk etter utseende, splitter nakne, har skjønt mer. Den skilter med noe så eksotisk som bredde hva gjelder kroppsfasonger, sykdommer, og seksualiteter – men også preferanser for utseendet. Ja, det å speile samfunnet på TV, kan være veldig underholdende og nyskapende i 2020. Bytt ut deltagerne i «Love Island» med castingen i «Danskebåten» med en nedre aldersgrense på 40 år, og jeg skal vurdere å se på.

For ordens skyld: Love Island-programleder Morten Hegseth jobber også som programleder i VGTV.

Publisert: 06.01.20 kl. 20:28

