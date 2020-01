PROFILERT GJENG: Petter Schjerven, Siri Kristiansen, Mona Grudt og Jon Almaas var blant gjestene i Stian Thorbjørnsens andre sesong av «10 på topp» høsten 2019. Foto: Erik Burås, NRK

«10 på topp» med Stian «Staysman» Thorbjørnsen tas av NRK-plakaten

Den norske artisten og programlederen fikk to sesonger i «Gullrekka». Så sa det bom stopp.

Høsten 2018 fikk artist Stian «Staysman» Thorbjørnsen (37), kjent fra Staysman & Lazz, jobben som programleder for «10 på topp» på NRK. Han ble med det en del av «Gullrekka» på NRK 1 på fredagskvelden.

Drøye halvannet år senere tas programmet av plakaten, tross svært høye seertall. Det bekrefter 37-åringen til VG.

– Ifølge NRK er programmet satt på pause. For meg er det helt greit, ettersom vi gikk av med et smell. Vi ga oss på topp og avsluttet med nesten 900.000 seere på det siste juleshowet. Jeg kom meg ut av det før flopp-overskriftene begynte å dukke opp i VG, sier Stian Thorbjørnsen med et smil.

Dermed endte det, i denne omgang, med to sesonger som programleder for artisten som er bosatt i Fredrikstad.

Han legger ikke skjul på at han synes det er litt snodig at kanalen tar av et program som har levert såpass bra seertall siden oppstarten i 2018.

– Jeg har vært i møter med NRK, og det virker som at de synes det er litt rart, de også. Programmet var jo en suksess. Jeg tror det handlet om det digitale, at tallene på nett var litt lave. Jeg vet ikke. Men når så mange ser «10 på topp» på fredagskvelden er det ikke så lett å hente så mange på nett heller, mener Thorbjørnsen, som innrømmer at han kjenner på en tomhetsfølelse nå som det er over.

GIR SEG: «Staysman & Lazz»-profilen Stian Thorbjørnsen har i to sesonger ledet «10 på topp». Nå er programmet satt på vent. Her står programlederen ved siden av programlederkollega Ida Fladen. Foto: Erik Burås, NRK

– Jeg satt der hver fredag og var engasjert sammen med publikumet mitt. Engasjementet på sosiale medier var helt ellevilt! Det å sitte der og kommunisere med folk, det var noe jeg virkelig gikk inn for- og da er det klart jeg føler meg litt tom nå. Men det er bra at man går ut med hodet hevet.

Artisten og programlederen tror det har lite å gjøre med jobben han har gjort at programmet nå tas av.

– Jeg har i hvert fall ikke fått noen signaler om at det har med meg å gjøre, sier 37-åringen, som ikke har gitt opp håpet om at «10 på topp» på et eller annet tidspunkt blir gjenopptatt.

– Vi får se på det, da. Det hadde vært hyggelig om de bestemte seg for det, men det vil tida vise.

– Har du noen andre TV-jobber i sikte?

– Jeg vil ikke stresse med en eventuell ny TV-jobb. Jeg har musikken og kan vente på det rette konseptet, svarer Stian Thorbjørnsen kontant til VG.

TV-sjef i NRK, Arne Helsingen, bekrefter overfor VG at «10 på topp» er ferdig i denne omgang.

– Vi er svært fornøyd med den jobben Stian og «10 på Topp» har gjort for NRK. Programmet har stått seg godt i to sesonger og har dekket nesten 20 år med musikalske høydepunkt. Men vi må hele tiden gjøre tøffe prioriteringer når det kommer til vår innholdspakke. Fornyelse er avgjørende og akkurat nå har vi andre prosjekter som det er viktig for oss å fokusere på.

– Vi håper at vi kan komme tilbake til «10 på topp» ved en senere anledning, sier Helsingen til VG.

